Savunma sanayiinde dijital uzmanlar çağı

Doç. Dr. Kenan Bölükbaş - Gazeteci-Akademisyen





Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığının (TUSAŞ) geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü milli muharip uçak KAAN’ın 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen ilk uçuşunu, televizyon ekranları ve sosyal medya platformlarından milyonlarca insan büyük bir heyecan içinde izlemişti. O tarihi günlerde dijital mecralardaki savunma sanayii içerik üreticileri de uçuş videolarını kare kare analiz etmek, motor performansını teknik verilerle tartışmak ve dünyanın farklı ülkelerindeki askeri uzmanların yorumlarını anında Türkçeye çevirip kamuoyuyla paylaşmak gibi faaliyetlerle bu kolektif heyecana ortak olmuştu. Ekranlara ve dijital platformlara yansıyan bu kitlesel coşku, Türkiye’de savunma teknolojilerinin toplumun gündelik tartışmalarının doğal bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Ancak bu tablo, Türkiye’ye özgü dönemsel bir gelişme ya da geçici bir heves olarak görülmemeli.

ÇOK AKTÖRLÜ VE HİYERARŞİSİZ YATAY BİR AĞ

Bugün küresel güç dengeleri yeni nesil silah sistemleri ve asimetrik tehditlerle yeniden şekilleniyor. Savunma alanında stratejik bilginin üretimi, yorumlanması ve dolaşıma girme biçimlerinde de köklü bir değişim yaşanıyor. Bu alan, uzun yıllar boyunca katı bir gizlilik, sansür ve kontrollü kurumsal iletişim ilkeleri üzerine inşa edilmişti. Ama günümüzde bilgi; dijitalleşmenin, küresel ağların ve veri tabanlarının yaygınlaşmasının etkisiyle devlet kurumlarının veya geleneksel büyük medya kuruluşlarının tekelinden çıkma eğiliminde. Savunma sanayii artık yalnızca fabrikalarda, gizli test merkezlerinde veya askeri kurumlarda şekillenen bürokratik bir alan olmanın ötesine geçti. Dijital çağda içerik üreticileri, açık kaynak uzmanları ve sosyal medya toplulukları üzerinden yeniden üretilen toplumsal, kültürel ve stratejik bir güç alanına dönüşüyor.

Bugün yaşanan bu yapısal değişimin boyutlarını doğru kavrayabilmek için 1990’lı yılların geleneksel medya düzenine ve bilgi tekelinin yapısına bakmak gerekir. Örneğin, 1991 Körfez Savaşı sırasında dünya kamuoyu askeri gelişmeleri, cephe hareketliliklerini ve operasyonları büyük ölçüde başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin izin verdiği ölçüde ve tekel konumundaki küresel medya devlerinin sunduğu sınırlı pencerelerden takip edebiliyordu. Bilginin dikey hiyerarşiyle, yukarıdan aşağıya tek taraflı aktığı o merkezi dönem, artık tamamen geride kaldı. İnternetin demokratikleşmesi, ticari uydu görüntülerine erişimin kolaylaşması, anlık uçuş ve gemi takip sistemleri ile sivil analiz araçları, günümüzde savunma bilgisini çok aktörlü, hiyerarşisiz, yatay bir ağ yapısına dönüştürdü.

KOLEKTİF BİR ENTELEKTÜEL SERMAYE

Bu yeni dönemin en dinamik ekosistemlerinden biri ise hiç kuşkusuz Türkiye’de şekilleniyor. KAAN’ın gerçekleştirdiği test uçuşu, jet motorlu insansız savaş uçağı Kızılelma’nın geliştirme faaliyetleri, Bayraktar platformlarının küresel ihracat başarıları veya TCG Anadolu’nun hizmete girmesi gibi kritik gelişmeler, sivil alanda Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) yöntemlerini kullanan yeni bir sivil uzmanlık ve içerik üreticisi profilini ortaya çıkarıyor.

Mühendislerin, akademisyenlerin, emekli askerlerin, üniversite öğrencilerinin ve genç meraklıların aynı dijital havuzda buluşmasıyla ortaya çıkan bu devasa topluluk, hem haberleri paylaşıyor hem de teknik dokümanları ve uydu fotoğraflarını analiz ederek savunma bilgisini kapalı kapıların arkasından çıkarıp kolektif bir entelektüel sermayeye dönüştürüyor. Bu yeni aktör tipi, resmi bir kurum mensubu olmaksızın açık kaynak verileri analiz eden, teknik gelişmeleri yorumlayan ve savunma bilgisinin dolaşımına katkı sunan “dijital uzman” profilini ortaya çıkarıyor.

YENİ ASİMETRİK RİSKLER

Bu dijital ekosistemin sivil alanda hızla büyümesi, yeni asimetrik risklere de kapı aralıyor. Bilindiği gibi geçmişte bilginin doğrulanmasında ve dolaşımında kurumsal medya yapıları, editörler ve habercilik ahlakı birer filtre görevi görüyordu. Bugün ise dijital dünyada görünürlük, tamamen sosyal medya algoritmalarının ticari dinamikleri tarafından şekillendiriliyor. Hangi içeriğin milyonlarca kişiye ulaşacağına bu algoritmik sistemlerin karar vermesi, savunma alanındaki içerik üreticileri üzerinde ciddi bir etkileşim ve popülerlik baskısı yaratıyor. Bu baskı neticesinde anlık yorumlar, çarpıcı başlıklar ve sansasyonel iddialar hızla yayılıp yoğun ilgi görürken, daha kapsamlı, temkinli ve nitelikli teknik analizler geride kalıyor.

Üstelik bilgi miktarının kontrolsüzce artması her zaman bilgi kalitesinin yükseldiği anlamına da gelmiyor. Tam aksine kullanıcıların kendileriyle benzer görüşteki insanlarla etkileşime girdiği "yankı odaları", savunma gibi ulusal güvenliği doğrudan ilgilendiren stratejik alanda kutuplaşmış, sağlıksız bir tartışma ortamına zemin hazırlıyor.

Zamanla nesnel bilgiye olan güven sarsılıyor ve yerini dijital mecralarda rüştünü ispatlamış popüler figürlerin şahsına duyulan sorgusuz sualsiz bir kabule bırakıyor. İşte tehlike de tam burada başlıyor: Kişiler; bilginin önüne geçiyor, popülarite, hakikatin üzerinde yeni bir otorite kuruyor.

SAHADAKİ GÜCÜ DİJİTAL CEPHEDE TAHKİM ETMEK

Bugün savunma sanayiindeki rekabet, hem sahada hem de bilginin üretildiği ve yayıldığı dijital cephede yaşanıyor. Şurası bir gerçek ki Türkiye’nin yerli ve milli hamleleri, sadece yeni ve üstün teknolojik platformlar üretmekle kalıcılığı sağlayamaz. Başarı, bu teknolojilerin etrafında kenetlenen dijital ekosistemin teknik doğruluğuna, şeffaflığına ve ürettiği bilginin kalitesiyle de doğrudan bağlantılıdır. Orduların konvansiyonel güç dengesine, artık bilgiyi yönetme ve manipülasyonlara karşı koruma kabiliyeti de eklenmiştir.