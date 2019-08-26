Kahramankazan’da ücretsiz internet

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelere yerleştirdikleri teknik ekipmanlarla, buralara gelen vatandaşlara ücretsiz internet erişimi sunuyor. Park ve bahçelere gelen vatandaşlar şifrelerini kullanarak ücretsiz olarak internete bağlanabiliyor.
- Bu uygulama kapsamında ilçedeki Şehit Fatih Devravut Parkı, Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ömer Faruk Abidinoğlu Parkı, Alparslan Türkeş Parkı, Aliya İzzetbegoviç Parkı, Sağlık Parkı, Tunahanlılar Parkı, Satıkadın Parkı, Necmettin Erbakan Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Milli Egemenlik Parkı, Hacı Ahmet Öztürk Parkı ve Fatih Parkı’na gelen vatandaşlar ücretsiz internetin keyfini çıkarıyor.