Kapadokya’da yıldızlı sofralar kuruluyor: Gastronomi festivali Mustafapaşa’da başlıyor

Kapadokya’nın taş konakları, tarihi sokakları ve yüzyıllardır yaşayan mutfak kültürü, iki gün boyunca şefleri, üreticileri, akademisyenleri ve gastronomi tutkunlarını aynı sofrada buluşturacak. Festival kapsamında bölgenin geleneksel tarifleri, yerel ürünleri ve gastronomi hafızası ziyaretçilere tanıtılacak. Etkinlikte Kapadokya mutfağının yalnızca turistik bir değer değil, aynı zamanda kültürel mirasın taşıyıcısı olduğuna dikkat çekilecek. Yerel üreticilerin ürünleriyle kurulacak sofralarda coğrafi işaretli lezzetlerden geleneksel pişirme tekniklerine kadar pek çok unsur öne çıkacak.

Yıldız şefler yorumlayacak

Festivalin en dikkat çekici yönlerinden biri ise “yerel” ile “fine dining” anlayışını bir araya getirmesi olacak. Bölgesel ürünlerin yıldız şeflerin yorumlarıyla yeniden sunulacağı etkinliklerde ziyaretçiler, Kapadokya’nın gastronomi potansiyelini farklı yönleriyle deneyimleme fırsatı bulacak.

Kapadokya Üniversitesi yetkilileri, festivalin yalnızca bir gastronomi etkinliği değil; bölgenin kültürel, turistik ve ekonomik değerini güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu vurgularken, etkinliğin geniş katılımla gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kapadokya'nın görünürlüğü artacak

Festival kapsamında söyleşiler, tadım etkinlikleri, atölyeler ve gastronomi odaklı çeşitli buluşmalar da düzenlenecek. Organizasyonun, Kapadokya’nın uluslararası gastronomi rotalarındaki görünürlüğünü artırması bekleniyor.







