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Kars’ın bilikleri merayla buluştu

Kentteki kaz üreticileri, özenle baktıkları ‘bilik’ olarak adlandırılan kaz yavrularını anaç kazlarla do- ğaya salmaya başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, “Kars genelinde yaklaşık 210 bin damızlık dişi kaz bulunuyor ve kaz üretimi bakımından Türkiye genelinde birinci sıradayız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kars’ta ‘bilik’ olarak adlandırılan kaz yavruları, birçok endemik bitkinin bulunduğu meralara çıkmaya başladı. Eti yöresel lezzetlerin başında gelen ve birçok besiciyle ailenin geçim kaynağı olan kazların yavruları meralarda otlatılıyor. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan ve yöre halkının ekonomisine katkı sağlayan 1 milyon 51 bin 540 kaz yavrusu merayla buluştu. Kaz besicileri, havanın ısındığı bugünlerde kuluçkadan çıkan yavruları iyi beslenmeleri için anaç kazlarla doğaya saldı. Kaz yavrularına özenle bakan yetiştiriciler, yavruları yırtıcı hayvanlardan korumak için sürekli yanlarında bekliyor.

Fotoğraf: Arşiv

KIŞA KADAR ÖZENLE BESLENİYOR

Lezzetli kaz etiyle adeta markalaşan kentte besiciler tarafından ilk kez kümeslerden çıkarılan yavrular, dünyaya geldikleri nisan-mayıs aylarından itibaren kışa kadar özenle besleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, ilkbahar aylarının gelmesiyle kaz yavrularının yumurtadan çıktığını söyledi.

Kaz yavrularının cinsine göre 28-31 günlük kuluçka süresi sonunda dünyaya geldiğini belirten Düzgün, “Kars’ta yaklaşık 210 bin 308 damızlık dişi kaz bulunmaktadır. Bu anaç kazlardan yılda yaklaşık olarak 1 milyon 51 bin 540 kaz üretimi gerçekleştirilmektedir. İlimiz kaz üretimi bakımından ülkemiz genelinde birinci sırada yer almaktadır. Kazlar ilimizde büyük oranda aile işletmelerinde üretilmekte olup profesyonel kaz çiftliği yok denecek kadar azdır” diye konuştu.

Arpaçay ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Cengiz Aktaş da yumurtadan çıkan yavruları evdeki bakımlarından sonra meraya çıkardıklarını söyledi.

Kaz yavrularına özenle bebek gibi baktıklarını anlatan Aktaş, “Çıkan yavruları evde sütle besledik ve biraz büyüdükten sonra meraya çıkarmaya başladık. Eşimle kaz yavrularını sırayla büyüyene kadar dışarıda bakıyoruz. Tarlaların hasat dönemi başlayıp biçildikten sonra bu defada kazları tarlalara götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Arşiv

‘ÇOCUĞUMUZ GİBİ’

  • Aktaş, yavruları kış aylarına kadar gözetim altında tuttuklarını belirterek, daha sonra da besiye alıp arpayla beslediklerini anlattı. Kazların geçim kaynakları olduğunu söyleyen Aktaş, “Kazlara 6 ay böyle özenle baktıktan sonra kesimden bir ay önce besiye alıyoruz ve sonra kesime hazır hale geliyor. Kaz yavrularının her zaman yanında durmak zorundayız çünkü her an bir yabani hayvanın saldırısına uğrayabilir. Kaz yavruları bizim çocuğumuz gibi, hiçbirinin başına bir şey gelsin istemiyoruz” şeklinde konuştu. Kaz yetiştiricisi Esmer Aktaş da havanın ısınmasıyla kaz yavrularını bahçelerine çıkardıklarını ifade etti.

Meşhur Kars kazı böyle pişiyor
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Kars'ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan kaz, unutulmaya yüz tutan ekmek tandırlarında pişirilerek, damak tadına önem verenlere ayrı bir lezzet sunuyor.
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Türkiye'nin önemli kaz üretim merkezlerinden Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde yaşayan kadınlar, kesim mevsiminin gelmesiyle sofralarda yerini almaya başlayan kazı, akrabaları ve özel misafirleri için tandırlarda pişiriyor.
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Yöresel tahıl ürünlerinden olan kabılca eşliğinde kendi yağında pişirilen kaz, parçalar halinde misafirlere sunuluyor.
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Karın yağmasıyla ayrı bir lezzete kavuşan kaz, tandırın üzerine konulan büyük kazanın içerisinde 2 saat pişiriliyor. Daha sonra ayaklarına tel geçirilen kaz, tandırın içine konularak kızartılmaya bırakılıyor. (Çağlar Sefertaş - Anadolu Ajansı)
Meşhur Kars kazı böyle pişiyor

Türkiye'nin önemli kaz üretim merkezlerinden Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde yaşayan kadınlar, kesim mevsiminin gelmesiyle sofralarda yerini almaya başlayan kazı, akrabaları ve özel misafirleri için tandırlarda pişiriyor.
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