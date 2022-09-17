Katilini terlikle kovaladı

Mustafa Şeker ifadesinde, Hakan Fidan'ın Murat Özdemir'den kendisini gideceği yere bırakmasını istediğini belirtti. Hakan Fidan ise arabaya Mustafa Şeker ile birlikte bindiklerini, araçta giderken Mustafa Şeker'in Murat Özdemir'den borç olarak verdiği 38 bin TL'sini geri istediğini, bir süre sonra kendisinin araçtan indiğini ve Şeker ile Özdemir'in yola devam ettiğini söyledi. Olayla ilgili tanık sıfatıyla ifadesi alınan A.O., komşusu olan Hakan Fidan'ın 2004 yılında bir akşam eve gelerek, birinin boğazını keserek öldürdüğünü ve kendisinden pantolonunu yıkamasını istediğini belirtti. Tanık olarak ifade veren A.O.'nun annesi F.Ş.A. ise Hakan Fidan'ın pantolonun iyi yıkanmaması nedeniyle çıkan tartışmada belindeki silahı kızı A.O.'nun ağzına sokarak tehdit ettiğini ve \"Adamı öldürdüm, doğradım\" dediğini söyledi.