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Katliam gibi

Bitlis Hizan’da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada akraba iki aileden 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 3'ünün İstanbul'dan taziye ziyareti için Hizan'a geldikleri öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şarampole yuvarlanan minibüste 10 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.
Şarampole yuvarlanan minibüste 10 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

Bitlis’in Hizan ilçesinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Sabah saatlerinde Hizan ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kalkanlı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Kalkanlı köyünden Hizan’a giden Eyüphan Taş yönetimindeki yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ

Kazada hayatını kaybeden çocukların etrafa saçılan eşyaları yürekleri dağladı.

Kazada, minibüste bulunan aynı aileden Osman (81), Gülnaz (65), Abdurrahman (11), İsmetullah (17), Büşra (13) ve Bünyamin Tarhan (16) ile yine akrabaları olan Kenan (34), Senem (16), Mert (17) ve Büşranur Atik (2) hayatını kaybederken; Zehra Atik, Nurcan Tarhan, Ümit Çetin, Eyüphan Taş, Nurmuhammet Atik, Ali İhsan Tarhan, Metiye Atik ve Mustafa Atik yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinden ambulanslarla alınan yaralılar Hizan, Bitlis ve Tatvan’daki hastanelerde tedaviye alınırken, 10 kişinin cenazesi ise Hizan Devlet Hastanesi morguna alındı.

TAZİYE İÇİN GELMİŞLERDİ

Hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Kazanın haber alınması üzerine Kalkanlı köyünden çok sayıda kişi hastane önüne akın etti. Ölenlerin yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Kazada yaşamını yitiren Tarhan ailesinden 3 kişinin İstanbul’da yaşadığı, amcalarının yaşamını yitirmesi üzerine Kalkanlı köyüne taziye ziyaretine geldikleri öğrenildi.

ÇOCUKLAR ACIMIZI ARTTIRDI

Kaza, Hizan ilçesinde büyük bir üzüntüye neden olurken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay da ilçeye gelerek yaralıları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili bilgi veren Vali Çağatay, “Hayatını kaybedenlerden çoğunun çocuk olması acımızı daha da artırdı. Kazanın haber alınmasından sonra da bölgeye hemen sağlık ve kurtarma ekiplerini sevk ettik. Yaralılarımızın tedavileri sürüyor. Yapılan ilk tetkiklerde durumlar iyi. Hayatını kaybedenler için de Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Kazanın nedeni ise yapılacak olan incelemelerin, soruşturmaların ardından ortaya çıkacak” dedi.

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