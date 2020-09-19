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Gündem Kaybolan Alzheimer hastası, kolundaki akıllı bileklik sayesinde kısa sürede bulundu
TRABZON

Kaybolan Alzheimer hastası, kolundaki ‘akıllı bileklik’ sayesinde kısa sürede bulundu

Trabzon'da yaylada kaybolan Alzheimer hastası Hasan Ö, jandarma tarafından bulundu. Çocukları tarafından takılan 'Akıllı bileklik' sayesinde alınan sinyaller karşılığında 5 saatlik arama sonucu ormanlık alanda belirlendiği ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Alzheimer hastası, kolundaki ‘akıllı bileklik’ sayesinde bulundu.
Alzheimer hastası, kolundaki ‘akıllı bileklik’ sayesinde bulundu.

Trabzon'un Araçlı ilçesine bağlı Yılantaş Yaylası’ndaki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan Alzheimer hastası Hasan Ö. (70), geri dönmedi. Arama çalışmalarından netice alamayan ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Asayiş Komando Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hasan Ö.’nün ailesi ve yakınları ile ekipler, yayla evi çevresindeki ormanlık alanda arama başlattı.

Alzheimer hastası, kolundaki ‘akıllı bileklik’ sayesinde bulundu.
  • Yaklaşık 5 saat süren aramanın sonunda Hasan Ö., evine 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda, dere yatağında otururken bulundu. Yapılan sağlık kontrollerinde, herhangi bir sağlık probleminin olmadığının tespiti üzerine Hasan Ö., ailesine teslim edildi.

Alzheimer hastası, kolundaki ‘akıllı bileklik’ sayesinde bulundu.

KOLUNA AKILLI BİLEKLİK TAKILMIŞ

Öte yandan, bir süre önce bileğine, çocukları tarafından ‘Akıllı bileklik’ takılan Hasan Ö.'nün sinyal alınan bölgede yapılan aramalar sonucu bulunduğu ortaya çıktı.

  • Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nca, bölgede Alzheimer başta olmak üzere bu tür rahatsızlığı olan vatandaşlara kısa sürede ulaşmak için ‘Akıllı Saat’ uygulamasıyla ilgili halihazırda çalışma yürütülmekte olduğu belirtildi.

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