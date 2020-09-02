9 yaşından bu yana devamlı evden kaçan kayıp Yakup, 1 ay sonra internet kafede oyun oynarken bulundu

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Barcelona'da sallantı devam ediyor: Ronaldo ile aynı takımda oynayacak

Barcelona'da, Messi ile başlayan kriz büyüyerek devam ediyor. Arjantinli yıldızın takımdan ayrılmak istemesiyle çalkalanan La Liga'da Katalan ekibinin bir diğer yıldızı Luis Suarez'den de sürpriz bir adım geldi. Uruguaylı golcü İtalyan devi ile her konuda anlaşma sağladı. Detaylar haberimizde.