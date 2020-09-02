Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 9 yaşından bu yana devamlı evden kaçan kayıp Yakup, 1 ay sonra internet kafede oyun oynarken bulundu
ANTALYA

9 yaşından bu yana devamlı evden kaçan kayıp Yakup, 1 ay sonra internet kafede oyun oynarken bulundu

Antalya'da şu an 17 yaşında olan ve 9 yaşından bu yana defalarca evden kaçan Yakup A., dün inetnet kafede oyun oynarken bulundu. 1 ay önce kayıplara karışan Yakup, ailesine teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Yakup A. ve annesi Saniye A.
Yakup A. ve annesi Saniye A.

Antalya'da yaşayan Yakup A., 9 yaşında evden kaçmaya başladı. Her defasında bulunup, ailesine teslim edilen Yakup A.'yı ailesi çok sayıda doktora götürerek, yardım almasını sağlamaya çalıştı.

  • Ancak Yakup A. (17), son olarak 1 ay önce evden kaçtı. Polis, Yakup A.'yı dün Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'ndeki bir internet kafede oyun oynarken buldu. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Yakup A., ailesine teslim edildi.

'BULUP GETİRİYORUZ, TEKRAR KAÇIYOR'

Yakup'un 9 yaşından bu yana sürekli evden kaçtığını anlatan baba Serhat A.,"Şimdiye kadar onlarca kez evden kaçtı. Bulup getiriyoruz tekrar kaçıyor. Hiçbir amacı olmadan sokakta boş boş geziyor. Oğlumun kaçmalarına anlam veremiyoruz. Çeşitli doktorlara götürdüm ama sonuç alamadık" dedi.

9 yaşından bu yana hep evden kaçıyor: Oğlundan 1 aydır haber alamayan annenin gözyaşları dinmiyor
GÜNDEM
9 yaşından bu yana hep evden kaçıyor: Oğlundan 1 aydır haber alamayan annenin gözyaşları dinmiyor
Abone Ol Google News
Midesinden çamur çıktı

Midesinden çamur çıktı

Küçük Merve'nin otopsi raporu yakınlarını yıktı.
7.2lik deprem uyarısı

7.2'lik deprem uyarısı

​Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Bir değil iki fay var
Sadece su içecekti

Sadece su içecekti

Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu bu hale getirdi.
Dikkatli ve<br>tedbirli olun

Dikkatli ve
tedbirli olun

​Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı.
276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

​Parasını ödeyip sıfır otomobil alan vatandaşa ÖTV farkı.
İki kamyon<br>eşya ile geldi

İki kamyon
eşya ile geldi

Katar kraliyet ailesi tatil için Bodrum'da..

​Ronaldo ile aynı takımda oynayacak.

​S-400'ler Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir.
Sadece Avusturya mı? Ne ayıp...

Sadece Avusturya mı? Ne ayıp...

Akılalmaz Türkiye iddiasına Kalın'dan unutulmaz cevap.
Obama ABD'yi, PKK ile ittifaka soktu

Obama ABD'yi, PKK ile ittifaka soktu

​ABD'li uzmandan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik çarpıcı açıklama.
HES kodsuz<br>girilemeyecek

HES kodsuz
girilemeyecek

​Korona vakalarının arttığı ilde dikkat çeken tedbir.
Tarla yerine<br>asfalt yolu sürdü

Tarla yerine
asfalt yolu sürdü

​Unutkan çiftçi traktördeki pulluğu açık bırakınca..
Sömürgecilik dönemi bitti

Sömürgecilik dönemi bitti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı.
Türk ordusu<br>küresel aktör

Türk ordusu
küresel aktör

​Osmanlı'dan sonra ilk kez etki alanı bu kadar genişledi.
Akdeniz'in çıbanbaşı Macron

Akdeniz'in çıbanbaşı Macron

​Kendisine engel olarak gördüğü Türkiye karşısında farklı ülkeleri kullanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.