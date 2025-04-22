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Kayseri'de feci olay: Cam silerken 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

Kayseri'de feci olay: Cam silerken 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

12:4822/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
IHA
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Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4'üncü kattaki evinin camını silerken düşen kadın ağır yaralandı.

Kocasinan'daki olay ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi 3863. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4'üncü kattaki evinin camını silen N.K. (65) dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Kayseri
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