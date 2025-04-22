Kötü kokuyla vahşet ortaya çıkmıştı: Hamile eşini öldürüp cesetle 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı

İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Ekipler, evde hamile bir kadının cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 23 yaşındaki 8 aylık hamile Elif C.'e ait olduğu tespit edildi.