Kayseri’de polis ekipleri 356 motosikleti sorguladı: 7 araç trafikten men edildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülerin trafikte huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına yönelik motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 356 araç ve sürücü kontrol edilirken, 22 sürücüye ‘kask takmamak’, 15 sürücüye ‘modifiyeli araç kullanmak’, 12 sürücüye ‘sigortasız araç kullanmak’, 11 sürücüye ‘sürücü belgesiz ya da geçersiz araç kullanmak’, 7 sürücüye ‘muayenesiz araç kullanmak’, 2 sürücüye ‘makas atmak’, 2 sürücüye ‘ışıklı ikazlara uymamak’ ve 10 sürücüye diğer ihlal maddelerinden toplamda 302 bin 538 TL cezai işlem uygulandı.