Kayseri’de polis ekipleri 356 motosikleti sorguladı: 7 araç trafikten men edildi

Kayseri'de polis ekipleri 356 motosikleti sorguladı: 7 araç trafikten men edildi

18/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
IHA
Kayseri’de motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde 356 sürücü sorgulanırken, çeşitli ihlallerden toplam 302 bin 538 TL ceza kesildi. Uygulama kapsamında 7 araç trafikten men edildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamada; 356 sürücü sorgulanırken, 7 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülerin trafikte huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına yönelik motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 356 araç ve sürücü kontrol edilirken, 22 sürücüye ‘kask takmamak’, 15 sürücüye ‘modifiyeli araç kullanmak’, 12 sürücüye ‘sigortasız araç kullanmak’, 11 sürücüye ‘sürücü belgesiz ya da geçersiz araç kullanmak’, 7 sürücüye ‘muayenesiz araç kullanmak’, 2 sürücüye ‘makas atmak’, 2 sürücüye ‘ışıklı ikazlara uymamak’ ve 10 sürücüye diğer ihlal maddelerinden toplamda 302 bin 538 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan 7 araç trafikten men edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; denetimlerin kesintisiz devam edeceği bildirildi.


YASAL UYARI

