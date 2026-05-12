Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Kediye bıçakla saldıran çocuklar kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdü

Kediye bıçakla saldıran çocuklar kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdü

23:4712/05/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Çocukların saldırgan tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.
Çocukların saldırgan tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da iki çocuğun sokaktaki bir kediye bıçakla zarar verdiği anlar tepki çekti. Kendilerini uyaran kadın esnafın üzerine bıçakla yürüyen çocukların, daha sonra park halindeki bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı öğrenildi. Dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde iki çocuk, sokakta bulunan kediye bıçakla zarar verdi. Bunun üzerine kendilerini uyaran kadın esnafında üzerine bıçakla yürüyen çocukların bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kadının üzerine yürüdüler, otomobilin lastiğini kesmeye çalıştılar

Olay, dün öğle saatlerinde Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk, çöp konteynerinin yanında bulunan kedinin yanına geldi. Bunun üzerine çocuklardan biri elindeki bıçakla kediye zarar verdi. Bu sırada olayı gören kadın esnaf çocukları uyardı. Çocuklar ise ellerindeki bıçakla kadının üzerine yürüdü. Daha sonra ise iki çocuğun park halinde bulunan bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı öğrenildi.

Yaşananlar kamerada

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çocukların kediye tekme attıkları, elindeki kesici aletle zarar verdikleri ve kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdükleri görüldü. Çocukların daha sonra bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.



#İstanbul
#Esenler
#Kedi
#Bıçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ağustos 2026 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama