Gündem Kendi aracına yedek parça için araba çaldı
ZONGULDAK

Kendi aracına yedek parça için araba çaldı

Zonguldak’ta maden işçisi Ercan Onan’ın evinin yakınına park ettiği aracı çalan hırsızlık zanlısı, yediemin deposunda rehin alınan kendi aracını da bulunduğu yerden çaldı. Zanlı, madencinin aracından söktüğü parçaları kendi aracına takarken polis ekiplerince yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Kendi aracına yedek parça için araba çaldı
Zanlı, madencinin aracından söktüğü parçaları kendi aracına takarken polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay iki gün önce Mithatpaşa Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde yaşandı. Türkiye Taş Kömürü İşletmesinde (TTK) maden işçisi olarak çalışan Ercan Onan, önceki gece aracını evinin yakınına park etti.

Evden çıkınca aracını bulamadı

Sabah işe gitmek üzere evinden ayrılan Onan, aracını park ettiği yere gelince hayatının şokunu yaşadı. Aracını park ettiği yerde göremeyen talihsiz adam; durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan aracı bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemek üzere çalışma başlattı.

Zanlının adliyedeki sorgusu sürüyor.
İHA
Zanlının adliyedeki sorgusu sürüyor.

Hırsız kendi aracını da yedieminden çalmış

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri S.C.’nin izine rastladı. Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma derinleştirilince hırsızlık zanlısının yediemin deposunda rehin alınan kendi aracını da çaldığı ortaya çıktı.

Parçaları söküp aracına takmış

Zanlının iki otomobili yan yana getirip çaldığı araçtaki parçaları söküp kendi aracına taktığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan S.C., Karaelmas Polis Merkezi Amirliğinde alınan ifadesinin ardından hırsızlık suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlının adliyedeki sorgusu sürüyor.

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