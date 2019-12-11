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KONYA

Kerpiç ev çöktü

Konya Karatay’da 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu Sultan Dakım (60) ile torunları Muhammed (16) ve Bektaş (5) hayatını kaybetti. Çocukların büyükannelerini ziyerete gittiği, göçüğün babalarının eve gelmesiyle fark edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya’daki kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan babanne Sultan ile torunları 16 yaşındaki Muhammed ve 5 yaşında Bektaş Dakım hayatını kaybetti. Sultan Dakım’ın oturduğu evde daha önce de çökmeler meydana geldiği buna rağmen ucuz olduğu gerekçesiyle 400 liraya tutup oturduğu öğrenildi. Vali Cüneyit Orhan Toprak, “70- 80 yıllık yığma bir bina. Risk altındaki binaları boşaltacağız” dedi.
Konya’daki kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan babanne Sultan ile torunları 16 yaşındaki Muhammed ve 5 yaşında Bektaş Dakım hayatını kaybetti. Sultan Dakım’ın oturduğu evde daha önce de çökmeler meydana geldiği buna rağmen ucuz olduğu gerekçesiyle 400 liraya tutup oturduğu öğrenildi. Vali Cüneyit Orhan Toprak, “70- 80 yıllık yığma bir bina. Risk altındaki binaları boşaltacağız” dedi.

Konya’nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan kadın ile 2 torunu hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Burç Sokağı’ndaki kerpiç evde, dün sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Sultan (60) ile torunları Muhammed (16) ve Bektaş (5) Dakım’ın cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. Muhammed ve Bektaş Dakım’ın kuzen oldukları öğrenildi. Yaşamını yitiren kadın ile 2 torununun cenazesi, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. İki kuzenin, ziyaret amacıyla büyükannelerinin evine gittiği, sabah çocukları almaya gelen babanın bahçe kapısını açmasıyla göçüğü fark ettiği öğrenildi.

Çöken kerpiç ev

UCUZ DİYE KİRALAMIŞTI

Meydana gelen göçükte iki torunuyla birlikte hayatını kaybeden Sultan Dakım’ın oturduğu evi ucuz diye 400 liraya tuttuğu öğrenildi. Eve yerleştiklerinde de bazı bölümlerde göçüklerin meydana geldiği evde oturmaması konusunda Sultan Dakım’ın yakınlarını dinlemediği öne sürüldü. Sultan Dakım’ın yakınları nenelerinin evi ucuz diye 400 liraya tuttuğunu bütün ısrarlarına rağmen oradan çıkmadığını söylediği ileri sürüldü. Sultan Dakım ile birlikte enkazda kalarak yaşamını yitiren Muhammet Dakım ile Bektaş Dakım’ın kuzen oldukları ve zaman zaman nenelerinin yanına gelerek kaldıkları öğrenildi.

RİSKLİ İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

  • Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Burada yaşayan 60 yaşındaki babaannenin ziyaretine gelen biri 5 yaşında iki çocuğun cansız bedeni göçük altından çıkarıldı. 70-80 yıllık bir ev. Buradaki etkilenecek risk altındaki binaları gerekirse boşaltacağız. Bu binalar çok eski binalar. Toprak yığma olduğu için taşıyıcı ahşap aksam dediğimiz yapılar dayanıklılığını kaybediyor. Yağışla zaman içerisinde çözülme olabiliyor. Eski olmasından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Yığma bir bina. Çevredeki binalarda risk altında olanları hemen boşaltma yoluna gideceğiz” ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de yıkılan ev ile çevredeki binalara ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladı. Bu kapsamda risk oluşturduğu belirlenen iki bina tahliye edildi.

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