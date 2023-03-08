Kılıçdaroğlu'nun seçim konuşmasına tepki: 'O söz Yunus Emre’nin değil benim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konuşmasını yaptığı sırada Yunus Emre'nin sözü olarak söylediği sözler yanlış çıktı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa toplantısının ardından muhalefetin cumhurbaşkanı adayını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Merkezi önünde konuşma yaparak seçim mesajları verdi. "Diğer partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır" dedi.
'Yunus Emre'nin böyle bir sözü yok'
Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmada kullandığı "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına" sözlerine tepki geldi. Bir dönem yayınlanan Yunus Emre dizisinin senaristlerinden İsa Yıldız, FETÖ'cü Hakan Şükür'ün paylaştığı videoyu alıntılayarak, Kılıçdaroğlu'nun seçim konuşmasında dizi için yazdığı sözleri alıntı yaptığını ifade etti. Ünlü senarist, "Yunus Emre'nin böyle bir sözü yok. Dizi için yazdığım bir repliği seçim sloganı olarak kullanamazsınız. Ya telifimi verin ya da bu sözün Yunus Emre'ye ait olduğunu ispat edin" dedi.