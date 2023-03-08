Kılıçdaroğlu'nun seçim konuşmasına tepki: 'O söz Yunus Emre’nin değil benim'

Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmada kullandığı "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına" sözlerine tepki geldi. Bir dönem yayınlanan Yunus Emre dizisinin senaristlerinden İsa Yıldız, FETÖ'cü Hakan Şükür'ün paylaştığı videoyu alıntılayarak, Kılıçdaroğlu'nun seçim konuşmasında dizi için yazdığı sözleri alıntı yaptığını ifade etti. Ünlü senarist, "Yunus Emre'nin böyle bir sözü yok. Dizi için yazdığım bir repliği seçim sloganı olarak kullanamazsınız. Ya telifimi verin ya da bu sözün Yunus Emre'ye ait olduğunu ispat edin" dedi.