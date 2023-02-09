Kırılma Akdeniz’e ilerliyor

Deprem bilimciler Doğu Anadolu fay hattının üç ana kırıktan oluştuğunu ve sadece Kahramanmaraş’taki sismik boşluğun dolduğuna işaret ederek, Hatay’daki sismik boşluğun henüz dolmadığını söyledi. Uzmanlar konuya ilişkin şunları söyledi:

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: “Doğu Anadolu fayının üç ana parçasından orta segmenti olan Kahramanmaraş Türkoğlu hattında enerji birikimi boşaldı. Bu fayın üç kırığı var. Bu kırıklardan Hatay doğrultusundan İskenderun’a uzanan kolunda enerji atımı mümkün. Bu da fayın kırılması demek. Buradaki sismik boşluğun dolması halinde büyük bir deprem yaşanabilir.”

Okan Tüysüz

ENERJİ BİRİKİMİ VAR

Prof. Dr. Okan Tüysüz: “Türkiye’de Doğu Anadolu fay hattından sonra ikinci önemli deprem kaynağı Güney Doğu Anadolu fayıdır. Geçmişte büyük depremler ürettikten sonra bir suskunluk dönemine giren bu fay hattı 600 kilometre uzunluğunda. 1971 Bingöl ve 2020 Elazığ depremleri bu fay hattı üzerinde meydana geldi. Her ikisi de beklenen depremlerdi ve fayın bu kesimindeki gerilmenin boşalmasına neden oldular. Yine son derece önemli bir fay kuşağı olan Ölüdeniz fayı Hatay için bir deprem kaynağı. Kırılmayan segmentlerde enerji birikimi varlığını koruduğunu biliyoruz.”

Süleyman Pampal

FAYLARDA ENERJİ TRANSFERİ BAŞLADI

Prof. Dr. Süleyman Pampal: “Doğu Anadolu fayı, uzunca bir süredir hareketsiz kalan bir fay. Bu fayda 2020’de Elazığ’da başlayan kırılma Akdeniz’e doğru ilerliyor. Doğu Anadolu fayının Kahramanmaraş’tan Hatay’ın kuzeyine doğru uzanan segmenti kırıldı. Adıyaman Gölbaşı’ndan kuzeyde Sincik’e kadar uzanan kolu ve Hatay kolundaki sismik boşluklar yani deprem üretme potansiyeli yüksek alanlarda enerji birikimi sürüyor. Bu büyüklükteki bir depremden sonra enerji transferinin başladığını söyleyebiliriz.”



