|
Gündem

Kirli algılara cevap

“Peygamber Sevdalıları Vakfı” Diyarbakır’da “En Güzel Örnek Hazreti Muhammed” Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, etkinliğin Kürtleri inancından uzaklaştırmaya ve kirli algılar oluşturmaya çalışanlara mesaj olduğunu söyledi.

04:00 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Peygamber Sevdalıları meydanı doldurdu.

Peygamber Sevdalıları meydanı doldurdu.

Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın Diyarbakır’da düzenlediği Mevlid-i Nebi etkinliğinde binlerce kişi bir araya geldi. Nevruz Park alanında “En Güzel Örnek Hazreti Muhammed” temasıyla düzenlenen etkinliğe katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mevlid-i Nebi etkinliğinin Kürtleri inancından uzaklaştırmaya ve kirli algılar oluşturmaya çalışanlara bir mesaj olduğunu söyledi. Yapıcıoğlu, şunları söyledi: “Bizimle ilgili, bu etkinliği düzenleyen kardeşlerimizle ilgili kara propagandalara, oluşturulmaya çalışılan kirli algılara çok güzel bir cevap veriyor. İşte yüz binler, işte millet… ‘Sizin kara propagandalarınız, sizin kara çalmalarınız bir işe yaramıyor. Biz kimin kim olduğunu, neyin ne olduğunu, kimin bu memleketin ve milletin sevdası ile dolu olduğunu, kimin bu millete hizmet etmeye çalıştığını, kiminde sadece kara çalmak, sadece eleştirmek, sadece iftira atmak ile meşgul olduğunu biliyoruz’ diyor adeta bu meydan. Umarım o kötü işleri yapanlar da bu meydanın sesini duyar da kendilerine bir çeki düzen verirler diye temenni ediyoruz.”



#Peygamber Sevdalıları Vakfı
#HÜDA PAR
#Zekeriya Yapıcıoğlu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.