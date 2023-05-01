Kirli algılara cevap

Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın Diyarbakır’da düzenlediği Mevlid-i Nebi etkinliğinde binlerce kişi bir araya geldi. Nevruz Park alanında “En Güzel Örnek Hazreti Muhammed” temasıyla düzenlenen etkinliğe katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mevlid-i Nebi etkinliğinin Kürtleri inancından uzaklaştırmaya ve kirli algılar oluşturmaya çalışanlara bir mesaj olduğunu söyledi. Yapıcıoğlu, şunları söyledi: “Bizimle ilgili, bu etkinliği düzenleyen kardeşlerimizle ilgili kara propagandalara, oluşturulmaya çalışılan kirli algılara çok güzel bir cevap veriyor. İşte yüz binler, işte millet… ‘Sizin kara propagandalarınız, sizin kara çalmalarınız bir işe yaramıyor. Biz kimin kim olduğunu, neyin ne olduğunu, kimin bu memleketin ve milletin sevdası ile dolu olduğunu, kimin bu millete hizmet etmeye çalıştığını, kiminde sadece kara çalmak, sadece eleştirmek, sadece iftira atmak ile meşgul olduğunu biliyoruz’ diyor adeta bu meydan. Umarım o kötü işleri yapanlar da bu meydanın sesini duyar da kendilerine bir çeki düzen verirler diye temenni ediyoruz.”