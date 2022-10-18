Gündem Kitap fuarında 40 bin çocuğa sürpriz
BATMAN

Kitap fuarında 40 bin çocuğa sürpriz

Batman’ın katılım ve içerik açısından en prestijli organizasyonları arasında yer alan Batman 5. Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı. Batman Valiliği ve Belediyesi tarafından “Batman’da açılan 5 milyon sayfa” mottosuyla düzenlenen fuar, 14-23 Ekim tarihleri arasında kitap tutkunlarını ağırlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kitap fuarında 40 bin çocuğa sürpriz
Gündem

Batman’ın katılım ve içerik açısından en prestijli organizasyonları arasında yer alan Batman 5. Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı. Batman Valiliği ve Belediyesi tarafından “Batman’da açılan 5 milyon sayfa” mottosuyla düzenlenen fuar, 14-23 Ekim tarihleri arasında kitap tutkunlarını ağırlayacak. Batman Kitap Fuarı, bu yıl da çok sayıda ünlü ismi ağırlıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanı sıra, Tarık Tufan, Nurullah Genç, Vehbi Vakkasoğlu, Şermin Yaşar, Beyazıt Akman, Ali Emre, Mehmet Ali Bulut kitap fuarının konukları arasında. Valilik binası yanında kurulan alandaki fuar açılışına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyelerinin yanı sıra öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve kitapsever vatandaşlar katıldı.

153 SAYGIN YAYINEVİ KATILIYOR

Fuara 153 saygın yayınevinin katıldığını belirten Canalp, “İlçelerimizden fuara ücretsiz otobüs seferleri düzenliyoruz. Geçen yıl öğrencilerimize dağıtılan 800 bin TL'lik hediye çeki miktarını bu sene 1 milyon 200 bin TL’ye çıkardık Fuarda sergilenen kitapların toplam sayfa sayısı 5 milyonu aşıyor. Biz de diyoruz ki, ‘Gelin bir sayfa da siz açın.’ Gelin ve fuarımızı onurlandırın. Bu fuarın hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte fuarın açılış kurdelesini kesen Vali Canalp ve beraberindekiler yayınevlerinin stantlarını gezerek kitap satın aldı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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