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MARDİN

Kızıltepe’de 8 Mart Coşkusu

Kızıltepe Belediyesi, Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Kalkınma Kooperatifi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel piknik etkinliği düzenledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kızıltepe’de 8 Mart Coşkusu
​Kızıltepe’de 8 Mart Coşkusu.

Yenikent Mahallesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih SAFİTÜRK Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe kadınların ilgisi yoğun oldu. Kaymakam/Belediye Başkan V. Hüseyin Çam’ın eşi ve aynı zamanda Kızıltepe Üreten Kadınlar Kalkınma Kooperatif Başkanı Dilek Çam etkinlikte kadınlara ev sahipliği yaparak tüm kadınlarla tek tek ilgilendi.

İlk olarak Şehit Kaymakam Muhammed Fatih SAFİTÜRK Parkı’nda kadınlar tarafından Kızıltepe yazısı oluşturarak drone ile fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Ardından yemek ikramının sunulmasıyla birlikte müzik eşliğinde eğlence başladı. Kadınlar arasında yapılan halat çekme, sandalye kapmaca ve çubuk değiştirme yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Kadınların doyasıya eğlendiği piknik etkinliğinde kadınlarla birlikte vakit geçiren Dilek Çam:

“Bugün kadınlarımızla birlikte eğlenerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak istedik. Amacımız kadınlarımızı mutlu etmekti görüyorum ki bunu da başardık. Bu sebeple ben de çok mutluyum. Doyasıya eğlendiğimiz bol kahkaha attığımız bir gün geçiriyoruz hep birlikte. Dünümüzü bugünümüzü ve yarınlarımızı inşa eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Piknik etkinliğinden memnun ayrılan kadınlar, bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik. Programı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki yapıldı böyle bir etkinliğe ihtiyacımız vardı diyerek etkinliğin keyifli geçtiğine değindiler.

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