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KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti Politika

KKTC Başbakanı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, Mevlana Kültür Merkezi'nde "Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de Neler Oluyor" konulu konferans verdi. Tatar, konferansın ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Haber Merkezi AA
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Tatar, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, Mevlana Kültür Merkezi'nde "Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de Neler Oluyor" konulu konferans verdi.

  • Tatar, konferansın ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, Hazreti Mevlana'nın sandukasının başında dua etti.

Tatar'a burada, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar eşlik etti.

Konya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar'a, Toprak ve Yarar tarafından Mesnevi hediye edildi.

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