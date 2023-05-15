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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Erdoğan’a tebrik telefonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, büyük bir olgunluk ve çok yüksek katılımla gerçekleşen kritik seçimde TBMM’de çoğunluğu elde eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na tebriklerini iletti

20:49 . 15/05/2023 Pazartesi
IHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, partisinin seçimlerde oyların çoğunluğunu sağlaması dolayısıyla tebrik etti.Dün düzenlenen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin ardından birçok lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, büyük bir olgunluk ve çok yüksek katılımla gerçekleşen kritik seçimde TBMM’de çoğunluğu elde eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na tebriklerini ilettiği ifade edildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın her alanda ileri götürülmesi temennisinde bulunduğu ve sağlık, huzur ve esenlikler dilediği aktarıldı.


Kılıçdaroğlu'nun öfkeyle çektiği videonun arka planı: CHP 'Erdoğan'ı tebrik et' İYİ Parti 'adaylıktan çekil' baskısı yapınca ortaklarına köpürdü
Kılıçdaroğlu'nun öfkeyle çektiği videonun arka planı: CHP 'Erdoğan'ı tebrik et' İYİ Parti 'adaylıktan çekil' baskısı yapınca ortaklarına köpürdü

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün yapılan seçimlerde, Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yedi. Yaşananlar sonrasında hedef tahtasına konan CHP lideri, bugün yayınladığı ve sinirli halleriyle dikkat çektiği videoda, önündeki masayı yumruklayarak, "Buradayım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin nedeninin, CHP içerisinden kendisine gelen "Seçim sonuçlarını bu şekilde kabul et, Erdoğan'ı arayarak tebrik et, genel başkanlıktan istifa et" baskısı olduğu ifade edildi. Siyaset kulislerine göre; Kılıçdaroğlu'na yönelik baskıların bununla da sınırlı kalmadığı, İYİ Parti kanadından da "Adaylıktan çekil" şeklinde tepkilere maruz kaldığı belirtildi.


#Ersin Tatar
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
#14 Mayıs
#Seçimler
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