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ADANA

KKTC ve Adana'da 'Deveciler' silahlı suç örgütüne operasyon: 40 zanlı gözaltına alındı

Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 'Deveciler' olarak bilinen organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün elebaşlarının da aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
KKTC ve Adanada Deveciler silahlı suç örgütüne operasyon: 40 zanlı gözaltına alındı
Şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındılar.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 kişinin öldürülmesi, yaralama ve nitelikli yağma suçlarını gerçekleştiren çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 46 zanlının yakalanması için özel harekat polislerinin desteğiyle Adana, İstanbul, Nevşehir ve Gaziantep ile KKTC'de belirlenen 58 adrese operasyon düzenlendi.

ELEBAŞLARININ DA ARALARINDA OLDUĞU 40 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda, suç örgütü elebaşları olduğu öne sürülen C.İ. ile oğlu Y.İ'nin de arasında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

C.İ. KKTC'de sözde iki korumasıyla, oğlu Y.İ. de İstanbul'da lüks evinde yakalandı.

Zanlı Y.İ'nin yakalandığı daire ve suç örgütünün Adana'da işlettiği bir barda, 2'si makineli 6 tabanca, sinyal kesici cihaz ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eyüpsultan'da fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
OYNAT 00:21
Eyüpsultan'da fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
İstanbul Eyüpsultan'da otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Pirinççi Köy Yolu Sokak'ta otomobiller için filtre üreten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki başka bir fabrikaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söz konusu fabrikaya sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
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