Kocaeli’de kan donduran cinayet

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde cinnet getiren bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin başına çekiçle vurup ağır yaralarken, kayınpederini ise bıçaklayarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yeni Devir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan Zeynep E., (37) bir süreliğine Bursa’da yaşayan babası Cafer Tayyar Akçay’ın (65) yanına gitti. Babası çifti barıştırmak için kızı Zeynep E. ile birlikte damadının yaşadığı Darıca ilçesindeki evine geldi. Burada damat Murat E. (40) ile kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Murat E. eline geçirdiği bıçak ile kayınpederini ağır yaraladı. Gözü dönen şahıs, bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren eşinin başına da çekiçle defalarca vurdu. Kavganın haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Cafer Tayyar Akçay Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Zeynep E. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cafer Tayyar Akçay, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Zeynep E.’nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Gözü dönen Murat E., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Alparslan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Alkan çifti ile komşuları Mert Serkan L. arasında binanın ortak kullanım alanları ile ilgili tartışma çıktı. Bu sırada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mert Serkan L., bıçakla Alkan çiftinin boğazını kesip, olay yerinden kaçtı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çiftten Hacer Alkan, burada hayatını kaybetti. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Aydın Alkan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
BABASININ EVİNE SAKLANDI<br><br>Polis ekipleri, Mert Serkan L.'nin Alparslan Sokak'ta babasına ait evde saklandığını belirledi. Ekipler, bugün öğle saatlerinde eve baskın yaptı.
Saldırgan, bir süre balta ile polise direndi. Ekipler, biber gazı atılan evde etkisiz hale getirilen Mert Serkan L.'yi gözaltına aldı.
Bu arada Hacer Alkan'ın cenazesi, bugün Devrek ilçesine bağlı Pınarönü köyünde toprağa verildi.
Komşularının boğazını kesen saldırgan, saklandığı evde baltayla polise direndi
Tüyler ürperten komşu cinayeti: Boğazını keserek öldürdü, saklandığı evde baltayla polise direndi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tartıştığı komşu çiftin boğazını keserek Hacer Alkan'ı (55) öldüren, eşi Aydın Alkan'ı (58) ise ağır yaralayan Mert Serkan L.'nin saklandığı eve baskın yapıldı. Balta ile polise direnen saldırgan, biber gazı atılan evde etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.
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Nazilli'ye bağlı Yeni Mahalle'de oturan Nesip Sürmeli, 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu. Sürmeli'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 11 yıl boyunca Sürmeli'ye ait herhangi bir iz bulunamazken, yakınları ise 2 ay önce bulunması için televizyon programına katıldı. Bunun üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet savcılığının talimatıyla özel bir ekip kurarak dosya ile ilgili yeniden çalışma başlattı.
TELEFON KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI<br><br>Kurulan özel ekip, önce Sürmeli'nin yakınlarının ifadesine başvurdu. Dosya üzerinde büyük bir titizlikle hareket eden polis ekipleri, kayıp Sürmeli ile ilgili 13 yıll öncesine ait telefon kayıtlarını incelemeye aldı.
45 günlük araştırmada Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 sokakta kirada oturduğu evin önünden sinyal verdiğini saptandı.
BETONUN ALTINDAN KEMİKLER ÇIKTI <br><br>Özel ekip, 7 Temmuz günü savcılık talimatıyla evin çevresinde ve içerisinde inceleme başlattı. Binanın depo ve garaj olarak kullanılan bölümündeki zeminde farklılık tespit eden polis, beton zemini kırdı. Yapılan çalışma sonrasında kırılan betonun içinden bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler çıktı. Kemik parçaları, Nesip Sürmeli'ye ait olup, olmadığının belirlenmesi için DNA tespiti yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
DNA SONUCUNDA KEMİKLERİN SÜRMELİ'YE AİT OLDUĞU SAPTANDI <br><br>Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, dosya kapsamında Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan, aralarında Nesip Sürmeli'nin eski eşi G.A., çocukları Ö.S. ile U.S.'nin de bulunduğu 6 kişi, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan DNA testi sonrasında ise kemiklerin 11 yıl önce ortadan kaybolan Necip Sürmeli'ye ait olduğu tespit edildi.
CEZAEVİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ<br><br>Polis, Sürmeli'nin o dönemde oturduğu evin sahibi olan ve daha sonra taşındıkları belirlenen Atacan ailesine ulaşmak için çalışma yaptı. Yapılan araştırmada Sürmeli'nin kaybolmasından bir süre sonra ev sahibi Elif Hatice ve Emin Atacan çiftinin Almanya'ya yerleştiği, çocukları Barış Atacan'ın ise bir suçtan cezaevinde olduğu saptandı.
Antalya Cezaevi'nde tutuklu olan Barış Atacan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Barış Atacan, annesi Elif Hatice Atacan ve babası Emin Atacan’la birlikte cinayeti işlediklerini ve daha sonra anne ile babasının Almanya'ya kaçtığını itiraf etti.<br>Barış Atacan hakkında cinayet suçundan tutuklama kararı verilirken, Almanya'ya kaçan Emin Atacan ve Elif Hatice Atacan'ın Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan girişimler sonucunda Almanya'da gözaltına alınan Atacan çifti, Aydın'a getirildi. Mahkemeye çıkartılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Korkunç cinayet 11 yıl sonra ortaya çıktı: Öldürüp betona gömmüşler
Aydın'da 2011 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin (56) bulunması için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, telefon sinyalinden 11 yıl önce işlenen cinayeti ortaya çıkardı. Sürmeli'yi öldürdüğü belirlenen 11 yıl önceki ev sahipleri Elif Hatice (66) ve Emin Atacan (73) çifti ile çocukları Barış Atacan tutuklandı.