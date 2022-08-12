Kocaeli’de kan donduran cinayet

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde cinnet getiren bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin başına çekiçle vurup ağır yaralarken, kayınpederini ise bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yeni Devir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan Zeynep E., (37) bir süreliğine Bursa’da yaşayan babası Cafer Tayyar Akçay’ın (65) yanına gitti. Babası çifti barıştırmak için kızı Zeynep E. ile birlikte damadının yaşadığı Darıca ilçesindeki evine geldi. Burada damat Murat E. (40) ile kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Murat E. eline geçirdiği bıçak ile kayınpederini ağır yaraladı. Gözü dönen şahıs, bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren eşinin başına da çekiçle defalarca vurdu. Kavganın haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Cafer Tayyar Akçay Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Zeynep E. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cafer Tayyar Akçay, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Zeynep E.’nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Gözü dönen Murat E., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAF 7 Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Alparslan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Alkan çifti ile komşuları Mert Serkan L. arasında binanın ortak kullanım alanları ile ilgili tartışma çıktı. Bu sırada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mert Serkan L., bıçakla Alkan çiftinin boğazını kesip, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çiftten Hacer Alkan, burada hayatını kaybetti. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Aydın Alkan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. BABASININ EVİNE SAKLANDI<br><br>Polis ekipleri, Mert Serkan L.'nin Alparslan Sokak'ta babasına ait evde saklandığını belirledi. Ekipler, bugün öğle saatlerinde eve baskın yaptı. Saldırgan, bir süre balta ile polise direndi. Ekipler, biber gazı atılan evde etkisiz hale getirilen Mert Serkan L.'yi gözaltına aldı. Bu arada Hacer Alkan'ın cenazesi, bugün Devrek ilçesine bağlı Pınarönü köyünde toprağa verildi. Komşularının boğazını kesen saldırgan, saklandığı evde baltayla polise direndi Tüyler ürperten komşu cinayeti: Boğazını keserek öldürdü, saklandığı evde baltayla polise direndi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tartıştığı komşu çiftin boğazını keserek Hacer Alkan'ı (55) öldüren, eşi Aydın Alkan'ı (58) ise ağır yaralayan Mert Serkan L.'nin saklandığı eve baskın yapıldı. Balta ile polise direnen saldırgan, biber gazı atılan evde etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

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