Kod Yasa bu döneme yetişebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Terörsüz Türkiye" sürecine dair Yılmaz, hazırlıkları sürdürülen yasal düzenlemelerin bu yasama yılı sona ermeden TBMM gündemine getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Sürecin Türkiye'nin kalkınması açısından tarihi bir fırsat olduğunu belirten Yılmaz, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısını "ezber bozan ve cesur bir çıkış" olarak nitelendirdi. TBMM'de kurulan komisyonun önemli bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Yılmaz, hazırlanan rapor doğrultusunda gerekli düzenlemelerin tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti. Terörün Türkiye ekonomisine bugüne kadar 2 trilyon doların üzerinde maliyet oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, sürecin başarıyla tamamlanmasının özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kalkınmayı hızlandıracağını ifade etti.
Emekli maaşı Meclis gündeminde
- En düşük emekli maaşına ilişkin Yılmaz, düzenlemenin kanun değişikliği gerektirdiğini belirterek, "Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır. Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur ve emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var" dedi.