Kod Yasa bu döneme yetişebilir

En düşük emekli maaşına ilişkin Yılmaz, düzenlemenin kanun değişikliği gerektirdiğini belirterek, "Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır. Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur ve emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var" dedi.