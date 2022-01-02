Kolonya içip öldü

Hayat

Son kartpostalcılar anlatıyor: Turistler alıyor artık

Bir zamanlar yeni yılda, bayramlarda uzaktaki dostlara, akrabalara gönderilen kartpostallar vardı. Cep telefonları ve internet çıktıktan sonra ise unutuldu. Cağaloğlu’ndaki eski hanların en alt katlarındaki küçük dükkanlarda unutulmaya yüz tutmuş kartpostalların izini sürdük. Hala bu işi yapan Mustafa Yılmaz, 76 yaşında ve altmış senedir kartpostal sektöründe, Nurettin Şahin ise 1992 senesinden beri kartpostal satmaya devam ediyor. Müşterileri ise artık turistler.