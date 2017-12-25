Suriye'de görev yapacak komandolar için kurban kesilerek dua edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığından 208 asker, görev değişimi için Suriye'ye dualarla gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sorgun Kışlası'ndaki uğurlama törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nihat Pullu katıldı.

Tatvan 10'uncu Tugay Komutanlığının Sorgun Kışlasında yapılan törene katılan Vali Ustaoğlu, rütbeli personel tarafından karşılandı. Karşılama sonrası Tugay Komutanlığı Şeref Defterini imzalayan Vali Ustaoğlu, ardından tören alanına geçti.

Vali Ustaoğlu ve beraberindeki askeri heyet, Suriye’ye görevlendirilecek komandolarla tek tek selamlaşarak başarılar diledi.

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Suriye'de görev yapacak komandolar için kurban kesilerek dua edildi. Asker ailelerinin de katıldığı törende Vali Ustaoğlu, Kaymakam Özkan ve Tuğgeneral Yalçınkaya, görev değişimine gidecek komandoları Suriye'ye uğurladı.

FOTOĞRAF 10 Uğurlama törenine Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan katıldı. Sorgun Kışlası'ndaki uğurlama törenine giden Bitlis Vali İsmail Ustaoğlu'nu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya karşıladı. Vali Ustaoğlu, burada ziyaretçi defterini imzaladı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve aileler, törenin ardından askerleri Suriye'ye uğurladı. Uğurlama törenine katılan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nu, Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, karşıladı. Komandolar Suriye'ye uğurlandı Komandolar Suriye'ye uğurlandı Komandolar Suriye'ye uğurlandı Komandolar Suriye'ye uğurlandı Komandolar Suriye'ye uğurlandı Komandolar Suriye'ye uğurlandı Komandolar Suriye'ye uğurlandı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, görev değişimi için Suriye'ye uğurlandı. Suriye'de görev yapacak komandolar için kurban kesilerek dua edildi. Asker ailelerinin de katıldığı törende Vali Ustaoğlu, Kaymakam Özkan ve Tuğgeneral Yalçınkaya, görev değişimine gidecek komandoları Suriye'ye uğurladı.

