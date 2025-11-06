Yeni Şafak
Komisyon ertelendi

Uğur Duyan
04:006/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün yapılması planlanan 17'inci toplantısı ertelendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün komisyonun koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti. Kabulde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. Saat 16.30'da başlayan görüşmede, toplantının planlamasının yapılması bekleniyordu. Ancak 1 buçuk saat süren görüşmeden erteleme kararı çıktı. Komisyonun bugünkü toplantısının ertelendiği açıklandı. Meclis Başkanlığı, toplantının gün ve saatinin daha sonra açıklanacağını bildirdi.

İMRALI GÜNDEME GELMEDİ

Toplantı sonrası konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Toplantı teknik nedenlerle ertelendi. Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor" dedi. Emir, görüşmede komisyonun İmralı ziyaretinin gündeme gelmediği bilgisini de verdi.



