Komisyon ertelendi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün komisyonun koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti. Kabulde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. Saat 16.30'da başlayan görüşmede, toplantının planlamasının yapılması bekleniyordu. Ancak 1 buçuk saat süren görüşmeden erteleme kararı çıktı. Komisyonun bugünkü toplantısının ertelendiği açıklandı. Meclis Başkanlığı, toplantının gün ve saatinin daha sonra açıklanacağını bildirdi.