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Gündem Kontrollü normalleşme başlıyor
POLİTİKA

Kontrollü normalleşme başlıyor

17 Mayıs'ta sonra erecek tam kapanma sonrası atılacak adımlara ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Kontrollü normalleşme başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla çevrim içi bayramlaşmada önümüzdeki pazartesi itibariyle sona erecek tam kapanma sonrası atılacak adımlara dair önemli mesajlar verdi.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme adımlarının atılacağını ve detayların kabine toplantısı sonrası paylaşılacağını belirten Erdoğan, "Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" dedi.

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