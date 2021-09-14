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KONYA

Seydişehir'de suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Seydişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik ve icra ihalelerine fesat karıştırmak ile suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya son dakika haberleri: Seydişehirde suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı
Gözaltındaki zanlıların Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında 13 şüpheliye ait 30’a yakın adres ile çok sayıda araç üzerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ile Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde uzun yıllardır faiz karşılığında borç verdikleri şahıslara ait taşınmaz ve araçları İcra Müdürlüğünde satışa çıkardıktan sonra bu ihalelere girerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütü hakkında aylardır yürütülen soruşturma neticesinde bu sabah yapılan operasyon sonucunda yapılan aramalar neticesinde 230 adet çek, senet ve kıymetli evrak ile 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 600 adet fişek ele geçirildi.

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Gözaltındaki zanlıların Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin daha sonra ifadeleri alınmak üzere Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne götürüleceği öğrenildi.

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