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KONYA

Konya’da 5.1 paniği

Konya’nın merkez Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, paniğe yol açtı. Antalya’nın doğu ilçelerinde de hissedilen deprem sebebiyle bir olumsuzluk yaşanmadığı açıklanırken, güçlü sarsıntıdan dolayı tedirgin olan bazı vatandaşlar parklarda sabahladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Konya’da 5.1 paniği ​
Konya’nın merkez Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, paniğe yol açtı.

Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, şehirde kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, dün saat 20.43’te 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem tüm kentte yoğun olarak hissedildi. Çocuklarını, evcil hayvanlarını alan vatandaşlar, sokaklara çıktı. Antalya’nın doğu ilçeleri Alanya, Manavgat, Gündoğmuş, Gazipaşa’da da hissedilen deprem sonucu olumsuz bir durum gerçekleşmedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem için, “Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz” dedi. Konya Valiliği ise yaptığı açıklamada “An itibariyle herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Konya'da 5.1'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü
OYNAT 00:28
Konya'da 5.1'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü
AFAD, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Depremin ardından vatandaşlar evlerini terk ederek sokağa döküldü.
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AFAD depremin büyüklüğünün ​5.1 olduğunu açıkladı.
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