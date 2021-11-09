​Konya’da 5.1 paniği ​

Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, şehirde kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, dün saat 20.43’te 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem tüm kentte yoğun olarak hissedildi. Çocuklarını, evcil hayvanlarını alan vatandaşlar, sokaklara çıktı. Antalya’nın doğu ilçeleri Alanya, Manavgat, Gündoğmuş, Gazipaşa’da da hissedilen deprem sonucu olumsuz bir durum gerçekleşmedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem için, “Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz” dedi. Konya Valiliği ise yaptığı açıklamada “An itibariyle herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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