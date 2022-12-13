Konya'da 'Dostluk Vakti': Şeb-i Arus programları devam ediyor

Hazreti Mevlana 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinde anılıyor.
Bu yıl, "Dostluk Vakti" temasıyla Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin yedinci günü Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı
Ardından devlet sanatçısı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi.
Daha sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca, İsmail Dede Efendi'nin ferahfeza makamındaki Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.
- Mevlana Kültür Merkezi'ndeki salonu dolduran yerli ve yabancı turistler Sema Ayin-i Şerifi'ni ilgiyle izledi.
Şeb-i Arus programları 17 Aralık'ta sona erecek.