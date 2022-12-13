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KONYA

Konya'da 'Dostluk Vakti': Şeb-i Arus programları devam ediyor

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 749'uncu yılında Konya'da törenlerle anılıyor. Bu yıl, " Dostluk Vakti" temasıyla Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus programları devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada Dostluk Vakti: Şeb-i Arus programları devam ediyor
Konya, Şeb-i Arus programları.

Hazreti Mevlana 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinde anılıyor.

Bu yıl, "Dostluk Vakti" temasıyla Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin yedinci günü Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı

Ardından devlet sanatçısı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi.

Daha sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca, İsmail Dede Efendi'nin ferahfeza makamındaki Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

  • Mevlana Kültür Merkezi'ndeki salonu dolduran yerli ve yabancı turistler Sema Ayin-i Şerifi'ni ilgiyle izledi.

Şeb-i Arus programları 17 Aralık'ta sona erecek.

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