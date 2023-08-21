Körfez’de dönüşüm seferberliği

Yıllardır taşınması gündemde olan Barbaros Mahallesi için Başkan Söğüt’ün girişimleri sonrasında Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte çalışmalar başlatıldı. 1999 depremi ve hemen ardından 2002 yılında dolum tesisinde yaşanan patlama sonrasında taşınması gündeme gelen yanıcı ve yakıcı dolum tesislerinin yanında bulunan Barbaros Mahallesi’nin 21 yıl sonra taşınması için atılan adımlar sonuç verdi.

KONUTLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün ‘yılların sorununun çözümü için gerekli her adımı atacağız’ açıklaması sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da gerekli desteği sağlamış ve bakanlık ile birlikte geçen yıl mevcut konutlar uzlaşma yoluyla kamulaştırılmış, yeni konutların yapılacağı alan belirlenmişti.

24 BLOK 534 KONUT

TOKİ tarafından Barbaros Mahallesi Konut Rezerv Alanı olarak, Derince Yenikent Mahallesi’nin üst kesiminde bulunan alan belirlenirken, 24 bloktan ve toplam 534 konuttan oluşacak alan için ihale sürecinin hızlıca startı verilmiş ve çalışmalar başlatılmıştı. Yaşam alanı içerisinde ayrıca 40 dükkân ve 1 cami inşaat edilmesi için de ihale gerçekleştirilmişti.

700 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Geçtiğimiz yıl 28 Ekim’de gerçekleştirilen ihale sonrasında 697 milyon 992 bin lira maliyetle projenin startı vermiş, yer teslimi sonrasında da ocak ayında sözleşme imzalanarak Şubat ayında çalışmalar başlanmıştı. TOKİ, 5 ay içerisinde 10 bloğun kaba inşaatını tamamladı.

20 AYDA TAMAMLANACAK

TOKİ ve inşaatı üstlenen firma arasında ytapılan sözleşmeye göre konutların 20 ayda bitmesi planlanıyor. Konutlar tamamlanıp oturulabilir hale getirildikten sonra mevcut mahalledeki vatandaşlar yeni konutlarına taşınacak. Taşınma işlemi tamamlandıktan sonra mevcut mahalledeki konut yıkımlarına başlanacak.

GÜZEL BİR KOORDİNASYON SAĞLADIK

Başkan Şener Söğüt, “Bölgede toplamda 750-800 adet konut var. Seçim öncesinde ve sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile bölgeyi birkaç kez gezdik. Kendisi sıkıntıyı iyi biliyordu. Bakanımız da bölgeye geldi, kendisine anlattık. Biz, Büyükşehir Belediyemiz ve bakanlığımız ile güzel bir koordinasyon sağladık ve startı verdik. Bugün gelinen noktada da konutlar hızla yükseliyor.

VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEDİK

Bizim en büyük amacımız bu tür projelerde vatandaşı mağdur etmeden vatandaşı sıkıntıya sokmadan sorunu çözmekti. Bu süreçte hem bizim hassasiyetimiz hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile Bakanımızın hassasiyeti en üst seviyedeydi. Yüzde 90’ı aşan bir uzlaşma oranı yakaladık. Vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden asla bir değer kaybına yol açmadan bu kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz” dedi.

Körfez gelişip güzelleşiyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, pandemi, doğal afetler ve dünyayı etkisi altına alan ekonomik gelişmelere rağmen ilçede ulaşımdan çevreye, altyapıdan tarihi ve kültürel mirasa, gençlik ve spordan sağlığa kadar birçok alanda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Körfez’in geride bıraktıkları dört buçuk yıllık süreç içerisinde önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Söğüt, ilçenin altyapısının da neredeyse yenilendiğini söyledi.

ALT VE ÜSTÜNÜ YENİLEDİK

Altyapı çalışmalarıyla kentin altını üstüne getirdiklerini söyleyen Başkan Söğüt,”Birkaç mahalle dışında ilçemizin altyapısını neredeyse tamamladık. Altyapı zor ve gerçekten meşakkatli bir iş. Vatan-daşlarımız da zaman zaman sıkıntı yaşadı ama çok şükür atlattık. Havalar da güzel gidince hızlı bir şekilde altyapısı biten cadde ve sokakları asfaltladık. Hepsini dekoratif aydınlatmalar ile prestijli cadde hale getirdik” diye konuştu.

VİZYON PROJELER YAPIYORUZ

Sadece altyapı değil, vizyon projelerle Körfez halkını hizmet ve yatırımlarla buluşturduklarını ifade eden Başkan Söğüt, “Sahilllerimiz çok güzel oldu. Hereke Sahili, Yarımca Sahili ve Anıtpark bölgesi adeta yeni birer yaşam alanına dönüştü. Yarımca Kent Meydanımız bitmek üzere. Tütünçiftlik Kent Meydanı’nı tamamladık. Doğalgazlı mangal üniteleri, 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü ve kaykay pisti ile sahillerimizde 7’den 70’e herkesin kaliteli zaman geçirebileceği alanlar oluşturduk. Sosyal alanlar dışında eğitime de ciddi katkılar sunuyoruz. Emlak Konut bölgesinde Sanat Merkezimizi ve yeni bilgi evlerimizi açtık. Sayılarını da her geçen gün artıracağız” dedi.

TARİH KORİDORU OLUŞTURDUK