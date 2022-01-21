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KOCAELİ

Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor

Körfez Belediyesi son 1 yılda 15 bin 496 ağacı toprakla buluştururken, 40 adet mevsimlik çiçekle de kent genelini yaz-kış güzel bir görünüme kavuşturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor
Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor.

Körfez Belediyesi, ağaçlandırma seferberliği kapsamında yeşil alanlar başta olmak üzere mesire alanları, yürüyüş yolları, cadde ve bulvarların ağaçlandırılması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diğer kurumlarla da iş birliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sadece bir yıl içerisinde 15 bin 496 ağacı toprakla buluşturdu, can suyu verdi.

Yemyeşil körfez

Fidan dikiminin yanında yetişmiş ağaçları da toprakla buluşturan Körfez Belediyesi, kentin yeşiline yeşil kattı. Her mevsimde farklı renklere bürünen Körfez, kış mevsiminde de mevsime uygun mevsimlik çiçekler ile farklı renklerle donatıldı. Yeşil alanların sayısını arttırmak için de çalışmalarına devam eden Körfez Belediyesi, ilçeye kazandırdığı parklarla vatandaşlara sosyal donatı alanları oluşturdu.

Yeşil alan miktarı arttı

2021 yılında 7adet park, 13 adet yeşil alan yapımını tamamlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İlimtepe yolu üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan hafriyat döküm sahasının da ağaçlandırılması için çalışma başlattı. 150 dönümlük alanda sadece 2021 yılında 5 bin 100 adet meşe ve akasya fidanı dikimi gerçekleştirildi. Çalışmanın 2022 yılında da devam edeceği belirtildi.

Cevher Dudayev parkı çok güzel oldu

Körfez Belediyesi, 2021 yılı içinde Babaros Mahallesi’nde toplam 14 dönümlük arazi üzerinde yapımına başladığı Cevher Dudayev Barbaros Parkını 9 ay içerisinde tamamlayarak, vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

Yavuz Sultan Selim'e iki yeni park

Cevher Dudayev Barbaros Parkı’nın yanı sıra, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde de iki yeni park alanı oluşturuldu. Prof. Dr. Osman Durmuş Parkı ve Hacı Bektaş-ı Veli Park’larında ki çalışmaları tamamlayan Körfez Belediyesi, yapılan açılışın ardından parkları hizmete açtı.

Meydan düzenlenerek yeşil alana dönüştürüldü

Park yapımı ve revize çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, meydan düzenlemeleriyle de yeşil alanlar oluşturuyor. Mimar Sinan Mahallesi’nde Atatürk Anadolu Lisesi’nin arkasında atıl durumda olan meydanı düzenlenerek vatandaşların vakit geçireceği ‘yeşil alan’ mahalleye kazandırıldı.

Geleceğe hazırlıyoruz

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Körfez’in yeşil kimliğini yeniden ön plana çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, “Hedefimiz Körfez’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki katına çıkarmak. Toprağımızı yeşillendirerek geleceğimiz olan çocuklarımızı çok daha temiz, sağlıklı ve güvenli ortamda geleceğe hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.
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