Korkunç şüphe!

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eşi Dilek Atış’la birlikte gözaltına alınan baba Burhan Atış’ın, “Kızım traktörden düşüp öldü. Ben de onu babamın mezarına gömdüm” dediği öğrenildi. Bunun üzerine 1 yıl önce ölen Evrim’in dedesi Sadık Atış’ın Yenisu köyü mezarlığında bulunan mezarı kazıldı. Ancak Evrim’in naaşına ulaşılamadı.

Evrim Atış n

Kayıp çocuğun satıldığı ihtimallerini de değerlendiren jandarma soruşturmayı derinleştirdi. Atış çifti, çelişkili ifadelerinin şüpheli bulunması üzerine savcılığın talebi ile sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Bu arada, Evrim’in bulunması için başlatılan çalışmalar da sürüyor. Çocuğu AFAD, JAK ekipleri ve komandolar karada, dalgıçlar da Yazıtepe Barajı’nda aradı. Ancak aramalardan bir sonuç çıkmadı.