Koronavirüsten ölen annenin bebeği de kurtarılamadı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın’ın (39) kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın, 3 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne Aydın'ın kronik bronşit hastalığı vardı.

FOTOĞRAF 10 9 gün sonra hastaneden çıkan ve büyük sevinç yaşayan Güleç, Bence bu hastalıkta moral çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Şimdi 14 gün daha kendimi evde izole edeceğim. Evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi dedi. Çankaya ilçesinde alışveriş merkezinde satış danışmanı olarak çalışan Macide Güleç'in iş arkadaşında koronavirüs tespit edildi. Güleç, bunun üzerine hastaneye giderek, test yaptırdı. Bir gün sonra test sonuçları pozitif çıkan Güleç, ambulansla iş yerinden alınarak Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güleç, 9 günlük tedavisinin ardından son yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine dün taburcu edildi. 9 gün sonra hastaneden çıkan Güleç, büyük sevinç yaşadı. Hastane önünde selfie çeken Güleç, evine gidince de ilk iş çok özlediği otomobiline binip bir süre oturdu. Tedbir amacıyla evde 14 gün kendisini izole edece olan Güleç, kötü bir süreçten geçtiğini ancak hastalığı yendiği için mutlu olduğunu söyledi. Güleç, İlk olarak ilaç tedavisine başladım, günde 8 hap veriyorlardı. Sadece bir kez vücudumdaki tuz oranı düşük olduğu için serum aldım. Onun dışında hep ilaçla devam edildi. 3 gün önce de ateşim ve öksürüğüm olmadığı için, bütün tahlil sonuçlarım iyiye gittiği için ilaç tedavisine son verildi. 2 gün önce de bir test yapıldı ve dün de testin sonuçları geldi. Sonuç negatif çıkınca beni taburcu ettiler. Haber geldiği o an çok güzeldi. Rabbim, kötü durumda olup da iyi haber bekleyen herkese o anı yaşatsın. Çok güzel bir andı, o anı herkesin yaşamasını istiyorum dedi. Salgınla ilgili bilinen birçok belirtinin kendisinde olmadığını ifade eden Güleç, Bende hiçbir belirti yoktu. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı herhangi bir şey yoktu. Hastaneye yattıktan 2-3 gün sonra bel ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik oluştu; ama ilaç tedavisinden sonra yani 3 gün önce ağrılarım da kesildi. Hastanedeki o 9 gün bana 9 ay gibi geldi. Çünkü beklemekle, umut etmekle geçiyor her gün. Ama ben iyileştim, bunu yendim ve herkesin yenebileceğini düşünüyorum. Sigara da kullanmıyorum ve açıkçası bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Evde oturup psikolojisini bozanlara umut olsun, hastalığı yenebileceklerini düşünüyorum. Bence moral bu hastalıkta çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım diye konuştu. Elini çok sık yüzüne götürdüğünü ve hastalığı da bu şekilde kaptığını düşünen Güleç, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulunarak, Tam 9 gündür evimden uzaktayım. Arabamı çok özledim, kahvaltı yapmayı çok özledim. Kendime çok güzel bir yemek hazırlayacağım, kahvaltı yapacağım. İnsanın evi gibisi yok, evde karantinada kalmakla hastanede kalmak çok farklı bir şey. O yüzden evime geldiğim için çok mutluyum. Ben şimdi 14 gün kendimi izole edeceğim, evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi. En azından evde gidebileceğin başka bir oda, adım atabileceğiniz başka bir yer var. Sevdiklerinizi seviyorsanız, sevdiklerinizden uzak kalın ifadelerini kullandı. Koronavirüsü yenen Macide: Hastanedeki 9 gün bana 9 ay gibi geldi Ankara'da koronavirüse yakalanan Macide Güleç (28), hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

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Minik bebeği de kurtaramadılar

Aydın’ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarılarak İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olaydan iki gün sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören baba Recep Aydın ise 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Kuvöz ile İstanbul’da sevk edildiği özel hastanede tedavi altına alınan 8 aylık bebek ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük bebek annesinin yanına defnedildi

Hayatını kaybeden bebek, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli’nin Kartepe ilçesine getirildi. Aydın ailesinin yaşadığı Nusretiye Mahallesi’ndeki mezarlıkta küçük bebek son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma ekipleri, cenaze töreni öncesinde mezarlık etrafında güvenlik önlemi alındı. Daha sonra getirilen bebeğin cenazesi, mezarlık kapısı önünde kılınan cenaze namazının ardından, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden annesi Betül Aydın’ın mezarının yanına defnedildi. Cenaze törenine karantina altına alınan baba Recep Aydın ve 20’den fazla aile üyesi katılamadı.

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