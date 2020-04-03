Gündem Koronavirüsten ölen annenin bebeği de kurtarılamadı
KOCAELİ

Koronavirüsten ölen annenin bebeği de kurtarılamadı

Kocaeli'de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 39 yaşındaki

Betül Aydın

'ın tedavisi sırasında erken doğumla dünyaya gelen bebeği de yaşam mücadelesini kaybetti. Eşini ve bebeğini kaybeden, kendisi de hastalık sonrası tedavisini evinde sürdüren acılı baba Recep Aydın, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı. Hakkınızı helal edin" dedi. Bebek, annesinin yanına defnedilirken, cenaze törenine karantinaya alınan babası ve aile üyeleri katılamadı.

Haber Merkezi İHA DHA
Minik bebek annesinin aynına defnedildi.
Minik bebek annesinin aynına defnedildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın’ın (39) kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın, 3 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne Aydın'ın kronik bronşit hastalığı vardı.

Koronavirüsü yenen Macide: Hastanedeki 9 gün bana 9 ay gibi geldi
FOTOĞRAF 10
Title
9 gün sonra hastaneden çıkan ve büyük sevinç yaşayan Güleç, Bence bu hastalıkta moral çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Şimdi 14 gün daha kendimi evde izole edeceğim. Evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi dedi.
Title
Çankaya ilçesinde alışveriş merkezinde satış danışmanı olarak çalışan Macide Güleç'in iş arkadaşında koronavirüs tespit edildi. Güleç, bunun üzerine hastaneye giderek, test yaptırdı. Bir gün sonra test sonuçları pozitif çıkan Güleç, ambulansla iş yerinden alınarak Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Title
Güleç, 9 günlük tedavisinin ardından son yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine dün taburcu edildi. 9 gün sonra hastaneden çıkan Güleç, büyük sevinç yaşadı. Hastane önünde selfie çeken Güleç, evine gidince de ilk iş çok özlediği otomobiline binip bir süre oturdu.
Title
Tedbir amacıyla evde 14 gün kendisini izole edece olan Güleç, kötü bir süreçten geçtiğini ancak hastalığı yendiği için mutlu olduğunu söyledi. Güleç, İlk olarak ilaç tedavisine başladım, günde 8 hap veriyorlardı. Sadece bir kez vücudumdaki tuz oranı düşük olduğu için serum aldım. Onun dışında hep ilaçla devam edildi. 3 gün önce de ateşim ve öksürüğüm olmadığı için, bütün tahlil sonuçlarım iyiye gittiği için ilaç tedavisine son verildi. 2 gün önce de bir test yapıldı ve dün de testin sonuçları geldi. Sonuç negatif çıkınca beni taburcu ettiler. Haber geldiği o an çok güzeldi. Rabbim, kötü durumda olup da iyi haber bekleyen herkese o anı yaşatsın. Çok güzel bir andı, o anı herkesin yaşamasını istiyorum dedi.
Title
Salgınla ilgili bilinen birçok belirtinin kendisinde olmadığını ifade eden Güleç, Bende hiçbir belirti yoktu. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı herhangi bir şey yoktu. Hastaneye yattıktan 2-3 gün sonra bel ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik oluştu; ama ilaç tedavisinden sonra yani 3 gün önce ağrılarım da kesildi. Hastanedeki o 9 gün bana 9 ay gibi geldi. Çünkü beklemekle, umut etmekle geçiyor her gün. Ama ben iyileştim, bunu yendim ve herkesin yenebileceğini düşünüyorum. Sigara da kullanmıyorum ve açıkçası bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Evde oturup psikolojisini bozanlara umut olsun, hastalığı yenebileceklerini düşünüyorum. Bence moral bu hastalıkta çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım diye konuştu.
Title
Elini çok sık yüzüne götürdüğünü ve hastalığı da bu şekilde kaptığını düşünen Güleç, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulunarak, Tam 9 gündür evimden uzaktayım. Arabamı çok özledim, kahvaltı yapmayı çok özledim. Kendime çok güzel bir yemek hazırlayacağım, kahvaltı yapacağım. İnsanın evi gibisi yok, evde karantinada kalmakla hastanede kalmak çok farklı bir şey. O yüzden evime geldiğim için çok mutluyum. Ben şimdi 14 gün kendimi izole edeceğim, evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi. En azından evde gidebileceğin başka bir oda, adım atabileceğiniz başka bir yer var. Sevdiklerinizi seviyorsanız, sevdiklerinizden uzak kalın ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Koronavirüsü yenen Macide: Hastanedeki 9 gün bana 9 ay gibi geldi
Ankara'da koronavirüse yakalanan Macide Güleç (28), hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.


Minik bebeği de kurtaramadılar

Aydın’ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarılarak İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olaydan iki gün sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören baba Recep Aydın ise 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Kuvöz ile İstanbul’da sevk edildiği özel hastanede tedavi altına alınan 8 aylık bebek ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük bebek annesinin yanına defnedildi

Hayatını kaybeden bebek, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli’nin Kartepe ilçesine getirildi. Aydın ailesinin yaşadığı Nusretiye Mahallesi’ndeki mezarlıkta küçük bebek son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma ekipleri, cenaze töreni öncesinde mezarlık etrafında güvenlik önlemi alındı. Daha sonra getirilen bebeğin cenazesi, mezarlık kapısı önünde kılınan cenaze namazının ardından, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden annesi Betül Aydın’ın mezarının yanına defnedildi. Cenaze törenine karantina altına alınan baba Recep Aydın ve 20’den fazla aile üyesi katılamadı.

Yürek burkan mesaj

  • Hastalığı yenerek evinde karantinaya alınan Recep Aydın ise sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Recep Aydın eşinin ölümünden bir gün sonra, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı, malum korona. Bu yüzden herkesten isteğim var. Hakkınızı helal edin” dedi.
Abone Ol Google News
Diyanetten flaş açıklama

Diyanetten flaş açıklama
Şeytanın bile aklınagelmeyecek hainlik

Şeytanın bile aklına
gelmeyecek hainlik

​Sahte belge hazırlayıp Sağlık Bakanlığına saldırdılar.
3 ay fatura yok

3 ay fatura yok

​EPDK'dan öğrenci evi, karantina bölgesi için yeni karar.
İşçiler gözyaşlarını tutamadı

İşçiler gözyaşlarını tutamadı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine hazırlanıp yola çıktı.
Hesap vakti

Hesap vakti

​İslam'la alay eden Halk TV sunucusuna gözaltı.
Yürek yakan kare<br>

Yürek yakan kare

​Anneden sonra minik bebek de virüs kurbanı
1 milyara koşuyor

1 milyara koşuyor

​​Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek büyüyor.
ABD'de olsa terörden yargılanır

ABD'de olsa terörden yargılanır

​Gözaltına alınırken 'koronalıyım' diyerek polisin yüzüne tükürdü.
Fırsatçılara<br>büyük darbe

Fırsatçılara
büyük darbe

​Tonlarca ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.
15 Nisan'da<br>teslim edilecek

15 Nisan'da
teslim edilecek

​Sanayi Bakanı Varank'tan yerli solunum cihazı açıklaması.
Şikayet yağdı

Şikayet yağdı

'Kişisel ve kart bilgilerinizi vermeyin' uyarısı.
Başka ülkede<br>örneği yok

Başka ülkede
örneği yok

​Bin TL'lik yardım parası vatandaşın kapısına kadar götürülüyor.
Sömürgeci kafası!

Sömürgeci kafası!

​'​Korona aşılarını Afrika'da deneyelim.'
Kalaşnikoflu çatışma

Kalaşnikoflu çatışma

​11 adrese operasyon yapıldı, cephanelik ele geçirildi.
En erken Haziran'da

En erken Haziran'da

TFF'den 2019-2020 sezonu için açıklama geldi.
Heyecan<br>verici teklif

Heyecan
verici teklif

​​Fenerbahçe'nin istediği teknik adamdan mesaj var.
AB'den <br>geç gelen özür

AB'den
geç gelen özür

​Tek bir maske yollamadılar, 'Şimdi yanınızdayız' diyorlar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.