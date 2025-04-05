Kurultay da CHP'yi kurtaramaz

Yolsuzluk, rüşvet ve sahte diploma skandalıyla çalkalanan CHP, 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik şaibe iddialarından kurtulmak için yeni kurultay kararı alsa da yargı süreci işliyor. Ankara kulislerinde kurultayın yenilenme gerekçesi olarak “şaibelerin içeridekiler tarafından da fark edilmiş olması” gösteriliyor. Olağanüstü kurultay kararının, 38’inci Olağan Kurultay’a ilişkin şaibeleri “zımnen kabul” anlamı taşıdığı vurgulanıyor. Ayrıca olağanüstü kurultay kararı “yargı sürecinden kaçış” ve “delil karartma” şüphesini de beraberinde getirdi. Parti içi hesaplaşmanın yargı önünde değil, sandıkta kapatılmak istendiği belirtiliyor.





ESASA YÖNELİK KARAR VERİLMEDİ

38’inci Olağan Kurultay'a ilişkin davada henüz esasa dair verilmiş nihai bir karar yok. Mahkemenin, kurultayın iptali yönünde karar vermesi halinde yarın yapılacak kurultay da riske girecek. Bu durumda şaibeli kurultayın yanı sıra yarınki kurultayın da iptali gündeme gelecek. Adli çevreler, yeterli delil oluşması halinde hem 38’inci Olağan Kurultay’ın hem de yarın yapılacak olağanüstü kurultayın iptal edilebileceğine işaret ediyor. Bu durumda Özgür Özel başkanlığındaki mevcut yönetim de hukuki olarak hükümsüz hale gelecek.





PARA HAREKETLİLİĞİ İNCELENİYOR

Kurultay sürecinde 100'den fazla delegenin birinci derece akrabalarının CHP'li belediyelerde kadroya alındığı tespit edildi. Bazı delegelere oy karşılığı ev ve araba vaadinde bulunulduğu, lüks otellerde konaklayan delegelere elden yüksek miktarda döviz dağıtıldığı iddia edildi. Usulsüzlükleri ortaya koyan tanık ve itirafçı beyanları üzerine MASAK, delegelerin banka kayıtları ve mal varlıklarını mercek altına aldı. Bazı hesaplarda döviz ve kripto varlık artışı tespit eden mali müfettişler, bu işlemlerin kaynağını araştırıyor. Kurultayda para trafiğini yönettiği iddia edilen milletvekilleri hakkında da fezleke hazırlanması gündemde.



