Kütahya'da alarm: 15 köy karantinaya alındı

13:4325/03/2026, Wednesday
IHA
Foto: Arşiv.
Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle bazı köylerde karantina uygulaması başlatıldı.

Domaniç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan tedbirler kapsamında, bölgede hayvan alım-satımı ile hayvanların meraya çıkarılması geçici olarak yasaklandı. Konuyla ilgili açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında 5996 sayılı Kanun çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Kırık, Aksu, Berçin, Çiftlik, Bükerler, Küçükköy, Çokköy, Çamlıca, Çarşamba, Karaköy, Güney, Kozcağız, Muhacırlar, Fındıcak ve Seydikuz köylerinin şap hastalığı sebebiyle karantinaya alındığı belirtildi.

Müdürlük yetkililer, halkın bilgilendirilmesi amacıyla camilerden anonslar yapılacağını ve vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladılar.



