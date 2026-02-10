Söke’de şap hastalığı söndü: Kısıtlama kaldırıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde şap hastalığı söndürülürken, hastalık nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da şap hastalığı ile mücadele çalışmaları hız kesmiyor. Hastalığın görüldüğü bölgelerde dezenfeksiyon ve imha çalışmalarının yanı sıra aşılama, kontrol ve bilgilendirmeler de il ve ilçe tarım ekiplerince yürütülüyor.
Bu kapsamda Söke ilçesinde şap hastalığı nedeniyle alınan karantina kararı da kaldırıldı.
Sazlı Mahallesi’nde görülen şap hastalığının söndürüldüğünü duyuran Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Sazlı Mahallesi mihraklı şap hastalığı söndürülmüş olup, merkez mahalleler, Sazlı, Yamaç, Argavlı, Karaatlı, Özbaşı ve Yenidoğan mahallelerimizde şap hastalığı nedeni ile konan hayvan hareketleri kısıtı kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.