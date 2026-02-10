Söke’de şap hastalığı söndü: Kısıtlama kaldırıldı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da şap hastalığı ile mücadele çalışmaları hız kesmiyor. Hastalığın görüldüğü bölgelerde dezenfeksiyon ve imha çalışmalarının yanı sıra aşılama, kontrol ve bilgilendirmeler de il ve ilçe tarım ekiplerince yürütülüyor.