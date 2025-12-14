Yeni Şafak
Şap karantinası meraları boşalttı

00:1114/12/2025, Pazar
IHA
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan çoban Erdoğan Taşır, özellikle meraların yetersizliği ve bölgede devam eden şap karantinası nedeniyle hayvanları dışarı çıkaramadıklarını belirterek, "Aylardır hazır yedirmek zorundayız. Şap hastalığı salgınının da etkisiyle hayvancılık sektörü en zor günlerini yaşıyor. Benim gibi pek çok çoban hayvanını günlerdir ağıldan dışarı çıkaramıyor" dedi.

Ülke genelinde yaygın olan şap hastalığı dolayısıyla uygulanmaya devam eden şap karantinası, hem küçükbaş hem de büyükbaş yetiştiricileri zor durumda bıraktı. 

Karantina nedeniyle hayvanların meraya çıkarılması yasaklanırken, üreticiler sürülerini ahırda tutmak zorunda kalıyor.

"Yaylada gece gündüz kurt var, sürünün bekçisi köpekler"


Hayvancılığın sadece ekonomik değil aynı zamanda doğayla mücadeleyi de gerektirdiğini belirten Taşır, özellikle yaylalarda kurt tehlikesinin hiç eksik olmadığını söyledi. 

Sürünün korunmasında çoban köpeklerinin vazgeçilmez olduğunu dile getiren Taşır, sadakati ve çevikliğiyle bilinen köpeklerin 500 metre yakına bile kurdu yaklaştırmadığını anlatarak, "Köpeğim olmasa sürüyü kurtlara karşı korumamız mümkün değil. Onlar olmasa hayvancılık çok daha zor olurdu" dedi.

