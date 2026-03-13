Yeni Şafak
Lüleburgaz’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

16:0113/03/2026, vendredi
IHA
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Lüleburgaz ilçesinde bir ikamete yönelik arama yapıldı. Yapılan aramada 64,28 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 250 TL ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.




