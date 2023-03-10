Mahmut Çuhadar
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılacağını açıkladı.
Vali Çuhadar, Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüttüğünü bildirdi.
Mahmut Çuhadar kimdir?
1967 yılında Samsun Bafra’da dünyaya gelen; ilkokul, ortaokul ve liseyi Bafra’da okuyan Mahmut Çuhadar, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu.
Çuhadar’ın kariyeri şöyle:
1990 yılında Samsun Kaymakam adayı olarak başladığı Mülki İdare Mesleğinde sırasıyla;
1991-1992 yılları arasında Beşikdüzü Kaymakam Vekilliği,
1992-1993 yıllarında 8 ay süreyle İngiltere Bristol ve Exeter’de Dil ve Meslek Eğitimi,
1993 yılında Hacıbektaş Kaymakam Vekilliği,
1994-1995 yılları arasında Bolu Seben Kaymakamlığı,
1995-1997 yılları arasında Tunceli Hozat Kaymakamlığı,
1997-2001 yılları arasında Giresun Piraziz Kaymakamlığı,
2001-2002 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği,
2002 yılında Mülkiye Başmüfettişliği,
2009 yılında 6 ay süreyle ABD Nothern Illınois University’de Meslek Eğitimi,
Vali Mahmut Çuhadar, Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi iken Adıyaman Valiliği görevine atanmıştı.