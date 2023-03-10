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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti

Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, görevinden affını talep ettiğini duyurdu.

15:58 . 10/03/2023 Cuma
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Mahmut Çuhadar

Mahmut Çuhadar

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılacağını açıkladı.


Vali Çuhadar, Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüttüğünü bildirdi.

Mahmut Çuhadar,
"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım" diyen Çuhadar, "06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyaman’lı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun"
ifadelerini kullandı.


Mahmut Çuhadar kimdir?

1967 yılında Samsun Bafra’da dünyaya gelen; ilkokul, ortaokul ve liseyi Bafra’da okuyan Mahmut Çuhadar, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu.

Çuhadar’ın kariyeri şöyle:

1990 yılında Samsun Kaymakam adayı olarak başladığı Mülki İdare Mesleğinde sırasıyla;

1991-1992 yılları arasında Beşikdüzü Kaymakam Vekilliği,

1992-1993 yıllarında 8 ay süreyle İngiltere Bristol ve Exeter’de Dil ve Meslek Eğitimi,

1993 yılında Hacıbektaş Kaymakam Vekilliği,

1994-1995 yılları arasında Bolu Seben Kaymakamlığı,

1995-1997 yılları arasında Tunceli Hozat Kaymakamlığı,

1997-2001 yılları arasında Giresun Piraziz Kaymakamlığı,

2001-2002 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği,

2002 yılında Mülkiye Başmüfettişliği,

2009 yılında 6 ay süreyle ABD Nothern Illınois University’de Meslek Eğitimi,

Vali Mahmut Çuhadar, Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi iken Adıyaman Valiliği görevine atanmıştı.



#Adıyaman
#Mahmut Çuhadar
#Adıyaman Valiliği
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti
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