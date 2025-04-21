Malatya'da ele geçirildi: Tam 9 kilo 368 gram

Malatya'da düzenlenen operasyonda 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Yavuz, operasyonda 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.