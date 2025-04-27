Malatya'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Yangın çıkan araçta maddi hasar meydana geldi.
Malatya'da park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Araçta maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, 23.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya gör
e Göğen Sokak üzerinde park halinde bulunan bir midibüsün motor kısmında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Araçta maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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