Şehzadelerpark Manisa’ya çok yakıştı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, seçildikleri günden bu yana Şehzadeler halkına söz verdikleri hizmet ve yatırımları bir bir hayata geçirmiş olmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Şehzadeler Belediyesi’nin prestij projelerinden birinin Şehzadelerpark projesi olduğunu kaydeden Başkan Çelik, parkın; Diaromik Mesir Müzesi, Şehzade figürleri, Masal Park, Miniaşehzadeler gibi bölümlerden oluştuğunu belirtti. Başkan Çelik “Şehzadelerpark’ı her hafta binlerce vatandaşımız ziyaret ediyor. Özelikle hafta sonları bütün ilçelerimizden ve civar illerden binlerce vatandaşımız çocuklarıyla birlikte parkımızı geziyorlar” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yaptığı hizmetler ve vatandaşlarla olan yakın ilişkileri sayesinde vatandaşların gönüllerine girdi ve ‘Gönüllerin Başkanı’ olarak anılıyor.

ŞEHZADELERPARK TURİZMİ CANLANDIRDI

Manisa’nın turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için Şehzadelerpark projesini hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Çelik “Burada hem medeniyetimizi hem de kültürümüzü ziyaretçilerimize anlatma tanıtma imkanı buluyoruz. Şehzadelerpark’ı ziyaret eden konuklarımız bununla kalmayarak şehri de gezip kentin hem ekonomisine hem sosyal hayatına katkıda bulunuyorlar” şeklinde konuştu.

‘SULTANLAR ŞEHRİNE YARAŞIR BİR PARK’

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Kongresi için Manisa’ya gelen son Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı Şehzadelerpark’ta ağırladı. Ziyareti sırasında Başkan Çelik’ten park hakkında bilgi alan Yıldırım, tarih, kültür ve eğlenceyi bir arada vatandaşlara sunan Şehzadelerpark’ı çok beğendi. Yıldırım “Şehzadeler Belediye Başkanımız ve milletvekillerimize bu güzel hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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“Değerli Başkanımız ve ekibi sultanlar şehrine yaraşır bir parkı sadece Manisalılar için değil, tüm vatandaşlarımız için hazırlamışlar” tesbitinde bulunan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti; “Zaman bulduk ve kısmen de olsa yapılan bu güzel eseri görme imkanına sahip olduk. Tabii geleceği inşa ederken köklerimizi iyi bilmemiz ona göre geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Buraya bakınca 600 senelik bir tarihi görüyoruz. Kültürümüzün gelecek kuşaklara taşınması için emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum.”

ŞEHZADELERPARK’TA NELER VAR?

Diaromik Mesir Müzesi

-Şehzadeler şehri Manisa’da, 481 yıllık bir gelenek olan mesirin hazırlanması ve Sultan Camii kubbelerinden halka saçılması, Diaromik Mesir Müzesi’nde yeniden hayat buluyor. Mesir saçımını gösteren sanatsal resim ve figür çalışmalarının yanısıra, ziyaretçiler bu müzede mesirin tarihini ve hikayesini de öğrenme fırsatı buluyor.

Minia Şehzadeler

-Şehzadeler Park içerisinde yer alan Minia Şehzadeler’de, Türk-İslam tarihinde önemli yere sahip olan otuz iki minyatür eser sergileniyor. Ziyaretçiler, biyolojik gölet, kafeterya alanı ve yürüyüş yolları ile keyifli bir gün geçiriyor.

Şehzade Figürleri

-Bu önemli tarihi eserlerin yanı sıra, Manisa’da yetişmiş on üç Osmanlı şehzadesinin replikalarının sergilendiği bir alan bulunuyor. Bu eserlerle, parkı ziyaret edenler hem Manisa ve ülkemize ait tarihi değerleri yakından inceleme şansı buluyor hem de Osmanlı şehzadelerini tanıma fırsatına sahip oluyor.

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Masal Park

-Şehzadeler Park’ta çocuklar da düşünüldü. Çocukların hem gezip hem de eğlenebileceği Masal Park’ta yirmi beş masal kahramanının figürleri bulunuyor. Masal Park’ta yer alan kahramanlar ile çocukların görsel hafızası gelişiyor, hayal dünyaları güçleniyor. Bu sayede çocuklarımız aileleri ile faydalı ve güzel vakit geçirirken, büyükler de çocukluklarına dönüyor.

Halkla ilişkilerde marka belediye

Söz verdikleri halkla ilişkilerde marka olma hedefini yakalamak için yoğun çaba sarf ettikleri belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Halkımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz. 7 gün 24 saat halkın hizmetinde, şehrin her yerinde halkımızla beraberiz” dedi.

Halkla ilişkilerde marka olmak hedefiyle yola çıkan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, göreve geldiği günden bugüne kadar 7 gün 24 saat halkın arasında yer alarak adından sıkça söz ettiriyor. Başkan Çelik, yeni kurulan bir belediye olmalarına rağmen kısa zamanda büyük işler başardıklarını söyledi. Başkan Çelik, “Kendimizden ve kentimizden emin olarak çıktığımız hizmet yolculuğunda, kendimizi adeta yoklar ülkesinde bulduk ama güvenimizi hiç kaybetmedik. 7 gün 24 saat halkın hizmetindeyiz ve meydanda, çarşıda, şehrin her yerinde halkla beraberiz” dedi.

‘EKİP RUHU YAKALADIK’

Başarılı bir ekip çalışması yürüttüklerini belirten Başkan Çelik, “Bizim heyecanımız bütün bunları başarmaya asla yetmezdi. Beraber hizmet götürdüğümüz çalışanlarımızın da aynı heyecanı duyması gerekirdi. Çalışanlarımız çok farklı kurumlardan gelen arkadaşlardan oluşmasına rağmen ekip ruhunu kısa sürede yakaladık. Sıfırdan bu noktaya gelmek küçümsenemeyecek bir başarı ama bu başarıda çalışanlarımızın payı büyük, onları kutluyorum” diye konuştu.