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Marmaray ve İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat boyunca hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 24 saat hizmet vereceğini duyurdu.

20:29 . 8/02/2023 Çarşamba
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Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 24 saat hizmet vereceğini açıkladı.

TCDD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazartesi 24.00’e kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir."


#Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü
#metro
2 saat önce
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Marmaray ve İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat boyunca hizmet verecek
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