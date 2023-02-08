Marmaray ve İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat boyunca hizmet verecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 24 saat hizmet vereceğini duyurdu.
20:29 . 8/02/2023 Çarşamba
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Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 24 saat hizmet vereceğini açıkladı.
TCDD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazartesi 24.00’e kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir."
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