MEB öğrenciler için ara tatil ve bayrama özel dergiler hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Mart-6 Nisan tarihlerini kapsayan ara tatil ile Ramazan Bayramı'na özel olarak, okul öncesi çocuklar için "Bayram Neşesi", ilkokul ve ortaokul öğrencileri için de "Arada 1" adlı dergiler hazırlandı.