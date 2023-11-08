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Meclis de boykota katıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliama dönüşen saldırıları dünya çapında tepkiye neden olurken, İsrail ürünlerine yönelik başlayan boykota TBMM de katıldı. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri bundan böyle Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacak.

Uğur Duyan
04:00 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:20 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak. Meclis Başkanlığı, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça destek verdiklerini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot etme kararı aldı.

SÜREKLİ HALE GETİRİLECEK

Meclis kaynakları, boykotun uzun süreli olacağını hatta sürekli hale getirilebileceğini bildirdi. Bu çerçevede, boykot listelerinde yer alan Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, Schweppes, Burn, Monster, Predator, Fuse-tea, Cappy, Powerade, Damla, Damla Minera ve Costa Coffee gibi ürünlerin, Meclis lokantasında satışları kaldırıldı. Yine Nescafe şirketinin ürettiği tüm ürünler ve bu markaya ait tüm yan ürünlerin satışının da durdurulduğu belirtildi.



#TBMM
#Gazze
#İsrail
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