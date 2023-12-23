Mersin'de katliam: Tarsus'ta zehirlenen 10 köpek öldü

Ailelere ve çocuklara saldırmalarıyla son zamanlarda gündemi meşgul eden başıboş köpek sürüleri, Ankara'nın farklı noktalarında kol gezmeye devam ediyor. Başıboş köpek sorununun bir an önce çözülmesini isteyen Songül Fişek "Çeteleştiler, grup halinde geziyorlar. Son zamanlarda da çocuklara saldırmalar meydana geldi. İki gün önce benim kızıma da saldırdılar. Okul çıkışı olduğu için hemen aldım ve geldim. Herkes mustarip bu köpeklerden” diyerek tepki gösterdi