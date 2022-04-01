Mersin'de Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunan Yavuz Ağıralioglu'nu, hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almış hem de Başkanlık Divanı'ndan atmıştı.



CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Ağıralioglu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu. Ağıralioglu, son olarak Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirmişti.