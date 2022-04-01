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Gündem Mersinde Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor
MERSİN

Mersin'de Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahiline vuran ve zehirli oldukları belirlenen ölü denizanalarıyla ilgili temizlik çalışması yapıldı. Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek: Vatandaşlarımız gördükleri deniz analarına çıplak elle dokunmamalı çünkü zehirliler.

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Haber Merkezi AA
Mersinde Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor
Arşiv

İlçenin öne çıkan turizm merkezlerinden Kızkalesi'nin kumsalına ölü denizanaları vurmaya devam etti.

İlk incelemede zehirli olduğu değerlendirilen denizanalarının kaldırılması için Erdemli Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kıyı boyunca görülen denizanalarını küreklerle toplayarak poşetlere yerleştirdi.

"Yiyecek bulmak için sahillere yaklaştıklarını tahmin ediyoruz"

Çalışmaları takip eden Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek, gazetecilere, kumsalda ölü denizanası görülme sıklığının arttığını söyledi.

Denizanalarının kıyıya göçle geldiğini belirten Altunçiçek, "Denizanalarının, Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geldiğini ve havaların ısınmasıyla yiyecek bulmak için sahillere yaklaştıklarını tahmin ediyoruz. İlgili makamlarla yaptığımız görüşmelerde bu sezonda sahile vurmalarının normal olduğunu bildirdiler." dedi.

Altunçiçek, "Vatandaşlarımızın korkmaması için sahilde temizlik çalışması başlattık, gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımız gördükleri deniz analarına çıplak elle dokunmamalı çünkü zehirliler. Vatandaşların denizanası gördüğü zaman belediyeye bildirmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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