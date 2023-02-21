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Mersin'de okullara deprem tatili

Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.

08:35 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği illerden olan Hatay, bu akşam art arda yeniden sarsıldı..


6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremin ardından özellikle ağır hasarlı olan birçok bina çöktü. 3 kişi hayatını kaybederken, 213 kişi ise yaralandı.


Mersin'de okullar tatil edildi

Çevre illerden de hissedilen deprem en çok Mersin'i etkiledi.


Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, "Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir" dedi.




#Mersin
#Okullara tatil
#Deprem
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Mersin'de okullara deprem tatili
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